Ultimátum de Vox al PP: romperá el pacto en Almassora si no sacan del gobierno a los dos concejales tránsfugas

Últimátum de Vox al PP en Almassora. La formación voxista amenaza con romper el pacto en la localidad si los populares no sacan del gobierno a los dos concejales que se han dado de baja de Vox y han pedido pasar al grupo de no adscritos, Vicente Martínez-Galí y José Martínez.

Ese es el órdago que ha lanzado públicamente este viernes la presidenta provincial de Vox, Llanos Massó, en una comparecencia ante los medios en la que ha estado acompañada por la concejala y nueva portavoz de Vox en Almassora, Elena González (la única edila del partido que sigue tras la espantada de sus dos excompañeros) y el diputado autonómico David Muñoz. "Lo que le pedimos a la alcaldesa (María Tormo, del PP) es que saque a esos dos tránsfugas del gobierno, ya que, en caso de que no lo haga, tendrá que ser Vox el que salga del gobierno municipal", ha asegurado Massó.

El mensaje que más ha repetido a lo largo de su intervención va en la línea de lo que la Vox ha reiterado a lo largo de esta semana desde que el pasado viernes 2 el su entonces portavoz en Almassora, Vicente Martínez-Galí, anunciara que él y su compañero José Martínez, abandonan el partido por desavenencias. La tesis que ha vuelto a reiterar es que "Vox no gobierna con tránsfugas", y espera que el PP tampoco lo haga al haber firmado "el Pacto Antitransfuguismo".

Ha insistido en que el primer paso que hicieron tras esta crisis interna es exigirles que entregaran su acta de concejal "por coherencia y respeto a los cientos de votantes de Almassora que confiaron en nosotros".

"Aún no hemos tenido la oportunidad de hablar con la alcaldesa"

Massó afirma que le hubiera gustado trasladarle a la alcaldesa esta petición, pero lamenta que "no hemos tenido la oportunidad aún". "No sé qué puede haber más importante que la estabilidad de un gobierno municipal", ha dejado caer.

Dado su reiterado principio de "no gobernar con los tránsfugas", la presidenta de Vox espera que el PP sea "coherente" y le pide a la alcaldesa que "saque del gobierno a los dos tránsfugas" y que recuerde que "el acuerdo de gobierno no se firmó con estos concejales, sino con el grupo de Vox".

"Todos sabemos la buena sintonía que ha mantenido la alcaldesa con estos dos concejales, por lo que suponemos que no tendría ningún problema en sacar adelante los proyectos con su apoyo... pero con esos concejales fuera del gobierno", ha dejado claro.

Sin fecha para el cónclave PP-Vox

Massó cuenta que este jueves le pidió una reunión a la presidenta del PP de Castellón, Marta Barrachina, para hablar de la situación del gobierno en Almassora, pero que aún sigue sin fecha. "Nos dijeron que había cosas más importantes porque ahora empiezan las fiestas (de Santa Quitèria), pero entiendo que la estabilidad del equipo de gobierno también es muy relevante. Nos han pedido a que pasen las fiestas y no me han trasladado esa urgencia para ver en qué situación van a quedar esos dos concejales. Esa es la importancia que le da el PP a esta situación, pero nosotros no podemos esperar", ha aseverado.

Entona el "mea culpa" por confiar en sos concejales

Por último, la presidenta provincial de Vox ha pedido disculpas por haber elegido a los representantes tránsfugas cara a las elecciones del 2023. "Entono el mea culpa. Cometí un error al designar y meter a estas personas en la lista de Vox y nuestra reacción hemos querido que sea lo más rápido. Lo más importante es el gobierno de Almassora y que se siga cumpliendo el pacto", ha concluido.