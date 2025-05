El Pregón llama a la participación y anuncia las fiestas de Almassora

Almassora vivió este sábado su siempre multitudinario Pregón, el acto con el que anuncian las fiestas patronales de Santa Quitèria y el primero en el que Sara Benet ejerce, dentro de la programación, como reina de la ciudad, acompañada por su corte de honor, en la víspera de la romería a la ermita.

En menos de una semana, los vecinos del municipio están llamados a participar en otra de sus citas emblemáticas, el Esclat de Festa, que dará paso a diez días de celebraciones, «con cerca de 140 actos programados», como remarcan desde el Ayuntamiento.

En la cabalgata participaron una veintena de carrozas en las que, como es costumbre, desfilaron integrantes de las escuelas infantiles, los clubes deportivos, colegios, entidades y asociaciones locales, a las que se han sumado, a pie, grupos de danza y colectivos de folclore popular.

Tambors de Passió encabezó la procesión cívica, y tras su estruendosa melodía, aparecieron las filaes de la Asociación de Moros y Cristianos de Almassora que, según la organización, sumó hasta 150 integrantes. Tras ellas, como invitados, se contó con una representación de la Associació Cultural Dames i Cavallers d’Uixó, con Jaume I y Na Violant d’Hongria.

La música también sonó a dolçaina y tabal, con los músicos de los grupos Les Goles y la Asociación Cultural El Torrelló, a los que se sumaron los gegants y cabuts Llorenç, Quiterieta, Ben-Afeli, Malfa y Panderoleta.

Es habitual, y este año no fue una excepción, que entre los participantes estuvieran el Santa Quitèria Club Patí Almassora, Rollers, el Club Patí Santa Quitèria, las escuelas infantiles San José, la Llimeta y el Bres, que contaron con la animación de personajes infantiles y la presencia de miembros de Cáritas, del Atlètic Bàsquet, el Club Patí Piruetes, las AMPA de los colegios y las escuelas de baile DeArte By Jenny Marso y My Dreams.

No faltaron a la convocatoria la asociación juvenil Lluïsos, la danza, batucada y la escuela de música, el Grup Scout Tramuntana y el Club Gimnasia Artística.

La carroza de les Calderes precedió a los clarines y a Jaume Vaquer, el pregonero, que leyó los típicos versos con los que se anuncia la inminencia de las fiestas.

La cabalgata la cerró la carroza coronada por Sara Benet, junto a Lidia Martínez, Carla Sánchez y Juani Hernández, integrantes de su corte de honor, rodeadas de los acordes que marcaba la Unión Instructivo Musical La Esmeralda.