De la Vall a la Voz Kids: Isabel, seleccionada en la audición a ciegas

Los vecinos de la Vall vivieron anoche un momento de auténtica emoción cuando, Isabel, una joven de 15 años valldeuxense, salió a cantar en las audiciones a ciegas.

Poco después de empezar su actuación, Bisbal fue el primero en pulsar el botón rojo, y, sin pensarlo, le siguió Edurne. Ambos quedaron asombrados por la actuación de la joven, que interpretó 'On My Own' de Los Miserables, una opción arriesgada con la que pudo mostrar toda la fuerza y sensibilidad de su voz.

Isabel eligió a Edurne como coach. / Mediterráneo

El último en pulsar el botón fue Manuel Turizo, que esperó al final de la actuación de la pequeña para reafirmar su talento. Lola Índigo fue la única que no se dio la vuelta, pero aun así, valoró la actuación de Isabel y la felicitó.

Isabel se decantó por Edurne, quien será su coach durante el resto del concurso.