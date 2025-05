Blanca Rovira Simó serà la reina de les festes patronals de Peñíscola de 2025

La sort ha volgut que Blanca Rovira Simó siga la pròxima reina de les festes patronals de Peñíscola en aquest 2025 i rellevarà en el càrrec a Araceli Bayarri Gracia el dia 7 de setembre, en el solemne acte de la seua proclamació.

La representant de la Xaranga All-i-Pebre ha sigut l'afortunada en el sorteig celebrat, en presència de notari, per a l'elecció de la reina de les festes aquest passat cap de setmana en el Palau de Congressos, davant l'atenta mirada dels assistents.

Blanca, visiblement emocionada, ha sigut felicitada per la que serà la seua cort al complet i que estarà formada per Carla Roig Oms, del Grup Cultural de Danses; Paula Ventura Bermejo, de l’Associació Moros i Cristians; Ainara Pérez Navarro, de l'Associación Cultural y Deportiva Peñíscola; Ana Mars Arnau, de l’Associació Dansa-Batalla Moros i Cristians; així com Paula Neag Echegaray, del Centro Cultural Andaluz.

El grup el completaran les Dames i Cavallers Infantils, Gala, María, Miquel, Inés, Álvaro, Paula, Chloe i Malena.

El regidor de Festes, Ramón Simó, ha felicitat la que serà la nova reina i la seua cort i l'alcalde, Andrés Martínez, al seu torn, ha reconegut la tasca de la cort d'honor de 2024, que s'acomiadarà del seu càrrec el setembre vinent, i ha felicitat la que serà la nova cort i la seua nova Reina, Blanca, en l'inici del seu any especial.