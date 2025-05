Benicarló celebra la Fira del Coneixement amb la participació de més de 50 projectes científics

El Passeig de Ferreres Bretó de Benicarló ha acollit durant tot el matí la Fira del Coneixement BLóLab, una jornada dedicada a la ciència, la innovació i la creativitat on s’han exposat més de 50 projectes elaborats per alumnat de 10 centres educatius.

La Fira ha comptat també amb la participació de la Universitat Jaume I, la policia científica de la Guàrdia Civil, la Societat Astronòmica de Castelló o l’Associació Espanyola Contra el Càncer, entre d’altres entitats.

Al llarg del matí, centenars de xiquets i xiquetes han visitat els estands i han pogut conéixer de primera mà experiments i demostracions relacionats amb la robòtica, la física, la química, la sostenibilitat, l’astronomia i altres branques del coneixement científic i tecnològic.

L’alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha inaugurat aquesta primera edició del BLóLab acompanyat del professor de l’IES Joan Coromines David García, impulsor de la iniciativa juntament amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, i ha agraït la implicació de tot el professorat i dels centres educatius que han fet possible la Fira.

Cerdá ha destacat que «iniciatives com aquesta serveixen per motivar l’alumnat, estimular la seua creativitat i fer-lo somiar amb un futur on molts d’ells i elles podrien ser els científics i científiques del demà».

La música de la batucada de l’IES Joan Coromines ha estat la protagonista de la inauguració.

Amb aquesta primera edició, que enceta els actes de la Setmana de la Ciència, l’Ajuntament de Benicarló pretén sembrar la llavor de la curiositat científica entre els més joves i projectar Benicarló com a ciutat que aposta pel coneixement, el talent i el futur.