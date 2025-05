Onda expone su plan de 'urbanismo verde' en un foro europeo en Portugal

Onda participa en la sexta reunión transnacional de la red europea GreenPlace. Let’s do it together!, enmarcada en el programa Urbact, que se celebra hasta hoy en Vila Nova de Poiares (Portugal).

La delegación ondense está encabezada por el edil de Proyectos Europeos, Vicent Bou, y la portavoz del equipo de gobierno, María Prades, que asisten junto a técnicos municipales para compartir avances y reforzar el compromiso con el desarrollo urbano sostenible. «Es un orgullo que Onda esté presente en este foro que nos permite mostrar al mundo el trabajo que estamos haciendo en sostenibilidad urbana», señaló Bou.

El encuentro reúne a representantes políticos y técnicos de todas las ciudades socias para abordar soluciones verdes a través de talleres colaborativos, visitas a buenas prácticas locales y paneles de debate político. Uno de los puntos destacados del programa es el intercambio de resultados de las testing actions, en el que Onda presenta su experiencia junto a otras ciudades como Limerick, Bucarest o Wroclaw.

Además, han llevado a cabo la firma de un Compromiso de Ciudades por la Regeneración Verde, mediante el que los municipios participantes ratifican su voluntad de seguir impulsando proyectos que mejoren la calidad urbana a través de la naturaleza y la participación ciudadana. La participación en esta red se suma al reciente reconocimiento otorgado a Onda por el programa Urbatc como Buena Práctica europea gracias al proyecto de La Campaneta, hoy convertido en centro cultural.