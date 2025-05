Vox saldrá del gobierno de Almassora "en unos días" y los concejales 'tránsfugas' seguirán con el mismo sueldo

El divorcio de PP y Vox en Almassora aún no es oficial, pero sí oficioso a todas luces. La continuidad de los dos ediles tránsfugas, Vicente Martínez-Galí y José Martínez, dentro del equipo de gobierno tras salir de Vox propiciará que la formación de extrema derecha abandone el ejecutivo y ponga fin al pacto que firmaron en julio del 2024.

Vox cumplirá así la amenaza que su presidenta provincial, Llanos Massó, lanzó el pasado viernes de que si la alcaldesa, María Tormo (PP), no sacaba del gobierno a estos dos concejales que ya han pasado al grupo de no adscritos, romperían su alianza.

La respuesta de la primera edila en el pleno del lunes dejó bien claro que esos dos ediles iban a seguir desempeñando sus funciones como hasta ahora, en la tónica de lo que venía defendiendo el PP de que no iba a haber cambios, por lo que ahora solo falta determinar oficialmente cuándo saldrá Vox del gobierno y su única concejala, Elena González, pase a la oposición.

De momento, Massó dijo este martes que van a esperar «dos días» para ver si la alcaldesa firma el decreto de reorganización del gobierno. Una vez hecho ese movimiento que corrobore que los dos ediles tránsfugas siguen en el ejecutivo, la líder voxista en la provincia anunció que dejarán el bipartito al romper el pacto antitransfuguismo.

«No gobernaremos con traidores»

Un extremo que también confirmó a Mediterráneo la propia Elena González, que, siguiendo las declaraciones de su jefa de filas, no presentará en el registro del Ayuntamiento su salida del equipo de gobierno hasta que la alcaldesa firme ese decreto. «Cuando esté todo oficializado, tendréis más noticias», apuntó la todavía concejala de Administración General, Recursos Humanos, Innovación y Nuevas Tecnologías, quien volvió a responsabilizar a Tormo (PP) de romper el pacto con Vox al no apartar a los concejales que protagonizaron la espantada. «Nosotros dejamos claro desde el primer momento que no íbamos a gobernar con tránsfugas ni traidores», señaló.

Tal como criticó la nueva portavoz de Vox, los dos ediles no adscritos seguirán con las mismas condiciones que tenían antes de que saltara esta polémica. Es decir, además de seguir ostentando las áreas que llevaban, continuarán percibiendo el mismo sueldo que hasta ahora. «No hay cambios», reiteraron fuentes municipales, de manera que su salario no variará.

De este modo, según aparece desgranado en el listado de retribuciones anuales (en bruto) de la corporación, publicado en el portal de transparencia de la web municipal, Vicente Martínez-Galí (concejal de Urbanismo) percibió el año pasado 38.978,38 euros, mientras que José Martínez (edil de Servicios Públicos y Cementerio) cobró 12.001,32 euros.

La única que sí verá mermado considerablemente su sueldo (durante el 2024 percibió 26.260,36) es la concejala de Vox, Elena González, quien una vez salga del equipo de gobierno en cuestión de días, solo cobrará por asistencias a plenos. «A diferencia de otros, yo no me muevo por dinero ni por sillas, sino por los intereses de Almassora, por lo que pasaré a hacer una oposición responsable pensando en el bienestar de los vecinos y nuestros votantes», afirmó.