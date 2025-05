González (Vox) se aferra al cargo y sigue sin abandonar el gobierno de Almassora

A pesar de que Vox anunció hace días que su única concejala en Almassora, Elena González, saldría del equipo de gobierno si la alcaldesa, María Tormo (PP), mantenía en el ejecutivo a los dos ediles que han salido de la formación de extrema derecha para pasar al grupo de no adscritos (Vicente Martínez-Galí y José Martínez), la todavía concejala de Administración General, Recursos Humanos, Innovación y Nuevas Tecnologías aún no ha dado el paso de irse a la oposición y sigue aferrada al cargo.

Pese a que puede abandonar su puesto cuando ella quiera y pasar a la oposición, la postura de su partido es que están esperando a que Tormo haga oficial por escrito que los exediles de Vox siguen en el gobierno, pero es más que un secreto a voces y algo oficioso que la alcaldesa va a mantener a ambos en el ejecutivo, tal como dejó bien claro en el pleno del lunes, en el que rompió una lanza para defender su gestión realizada hasta ahora.

Desde Vox insisten en que González aún no ha salido del gobierno a expensas de producirse esa ratificación oficial. «Estamos esperando a que la alcaldesa dicte el decreto con las competencias de los no adscritos. Una vez sea oficial, Vox saldrá, al no respetar el PP el pacto antitransfuguismo», reiteraron este miércoles desde el partido.

Pero más de 48 horas después de ese pleno, esa salida aún no se ha producido pese a las reiteradas afirmaciones y órdagos lanzados por la propia González o la presidenta de Vox Castellón, Llanos Massó.

Desatención en sus competencias

Hasta entonces, la portavoz almassorí de Vox sigue desempeñando áreas de gobierno, aunque hay voces que critican que desde que saltó esta crisis ha estado más pendiente de atacar a sus excompañeros que de las delegaciones que gestiona, desatendiendo sus competencias municipales.

Hasta que salga del ejecutivo, seguirá cobrando un sueldo de concejala con áreas de gobierno, que en su caso es de 26.260,36 euros al año (es la retribución anual que percibió en bruto en 2024). Una cantidad que, como publicó Mediterráneo, verá mermada cuando pase a la oposición.

Referencias a su accidente

Ante las acusaciones vertidas contra ella en el pleno por el incidente al volante que protagonizó (Martínez-Galí la afeó por cometer «prácticas no aceptables en la vida pública» de los que el partido «no ha respondido» y Compromís pidió una explicación sobre ese accidente, en el que presuntamente la portavoz de Vox golpeó un coche estacionado mientras conducía en Pascua por la zona de la playa y siguió su marcha sin preocuparse de los daños causados al otro vehículo), González ha mantenido el silencio en todo momento sin ofrecer una versión clara de los hechos.

También hay que recordar el surrealista episodio de hace una semana, cuando tras ser citada por la alcaldesa para una reunión de trabajo a nivel municipal cara a abordar cuestiones sobre sus áreas, González se presentó acompañada por sorpresa y sin avisar por la presidenta provincial de su partido, Llanos Massó, para tratar la situación de gobierno, pese a no estar convocada a ese encuentro.