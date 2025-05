Més de 30 municipis aproven una moció contra els decrets que vulneren la seua autonomia en matèria d’ordenació urbana

El passat mes de febrer, la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables, va presentar a tots els ajuntaments del territori valencià, una proposta de moció relacionada amb el Decret Llei 14/2020 de 7 d’agost, el Decret Llei 1/2022 de 22 d’abril i la Llei 6/2024 de 5 de desembre, de la Generalitat, de simplificació administrativa. La proposta, que s’havia de presentar en l'ordre del dia dels diferents plens municipals a efectes de la seua aprovació, s'acompanyava d'un argumentari pel qual s’haurien de derogar els articles que vulneren l'autonomia municipal en matèria d’ordenació del territori, en concret, del sòl no urbanitzable comú i protegit.

Des de l’inici de la campanya ja són més de 30 el municipis que l’han aprovada als plens municipals. Més enllà el color del partit de govern hi ha municipis, tant del PP com del PSPV, que veuen coherent la defensa dels seus termes municipals i de conservar la capacitat de decisió en l’ordenació sobre el sòl no urbanitzable que els otorga l’autonomia municipal. Molts d’ells l’han aprovada per unanimitat.

Municipis de Castelló

En la llista trobem municipis com Elda, Onil, Biar, Salinas o Villena en les comarques d’Alacant; Caudiel, Viver, la Vall d’Alba, les Coves de VinromàMorella o Cinctorres a les comarques de Castelló; i l’Alcúdia de Crespins, Moixent, Cheste, Montserrat o Turís a les comarques de València.

Els darrers decrets i la nova llei que ordena la instal·lació de projectes d’energies renovables forcen als ajuntament a donar la compatibilitat urbanística alhora que els prohibeixen eines bàsiques d’ordenació com la suspensió de llicències.

Els articles als que fa referència la moció són aquells que forcen als ajuntaments a donar la compatibilitat urbanística als projectes que presenten les promotores diga el que diga el pla general d’ordenació urbana (PGOU) quan introdueixen redactats com estos:

“Únicament hi haurà incompatibilitat quan així ho prohibisca expressament el planejament urbanístic o territorial”, cosa que no pasa pràcticament en cap PGOU, ja que estos habiliten els usos corresponents i prohibeixen la resta sense especificació concreta.

La moció també fa referència a les continues modificacions de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, arribant a prohibir la suspensió de llicències urbanístiques, una eina utilitzada pels ajuntaments per a poder ordenar el seu pla general amb la finalitat de regular, en les seues normes urbanístiques, on han d'instal·lar-se les plantes de renovables i amb quines dimensions. D’igual forma denuncia l’augment continu de la superfície total a ocupar en el terme municipal per projectes de renovables, arribant fins al 10% de la suma del sòl no urbanitzable comú i el sòl no urbanitzable protegit.

Revisió del Patricoca

Els municipis demanen la revisió del Patricova i dels projectes en terrenys afectats per la DANA després de la tragèdia. Davant les conseqüències de la última DANA, es demana una revisió del PATRICOVA per adaptar-lo a la nova realitat, per tal de prohibir instal·lacions de producció o emmagatzematge d'energia en zones inundables o amb generació de riscos per escorrentia, començant per revisar aquells projectes que estan en tramitació i es situen en estes noves zones de risc i en terrenys afectats per la DANA. Com ara els anomenats Torrentenergy 1, 2, 3 i 4, quatre projectes de tramitació autonòmica que sumen una gran planta fotovoltaica de 200 MW i que ocuparà 500 hectàrees, projectada a les localitats de Montserrat, Turís, Chiva i Godelleta, en terrenys afectats per la DANA i on les aigües d’escorrentia van a parar al barranc de l’Horteta,

identificat com un dels orígens de la barrancada per trobar-se en la capçalera del barranc del Poio.

La nova llei, que facilita la instal·lació de noves centrals, així com l'autorització ambiental favorable dels projectes nomenats, arribà pocs dies després de la tragèdia, malgrat les crítiques municipals i veïnals.

La Coordinadora valenciana encara continúa fent seguiment dels municipis que han confirmat la presentació en futurs plens municipals, confiant que "prevaldrà el sentit comú en una decisió tan important, tant per al territori com per a la seua gent".