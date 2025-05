Así queda el nuevo gobierno en minoría de Almassora tras la salida de Vox y romperse el pacto con el PP

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha firmado este jueves el decreto de retirada de la delegación otorgada a Elena González como concejala de Administración General, Recursos Humanos, Innovación y Nuevas Tecnologías, después de la que la portavoz y única concejala de Vox haya presentado en registro la renuncia sus concejalías y, por tanto, su marcha del equipo de gobierno para pasar a la oposición.

Momento en el que la portavoz de Vox, Elena González, ha presentado en el registro del Ayuntamiento la renuncia a sus concejalías. / Mediterráneo

Con este movimiento, el pacto que firmaron en julio del año pasado PP y Vox queda oficialmente disuelto a raíz de la crisis interna de Vox. La formación de extrema derecha amenazó el pasado viernes que se iría del ejecutivo si la alcaldesa no sacaba del gobierno a los dos tránsfugas, algo que Tormo ya dejó bien claro en el pleno del lunes que no iba a pasar y que los iba a mantener en su equipo. Sin embargo, pese a ese órdago, no ha sido hasta este jueves cuando González ha dado oficialmente el paso de irse a la oposición.

De esta forma, el nuevo equipo de gobierno, ahora en minoría (la mayoría absoluta son 11 concejales), queda formado por 10 ediles: 8 del PP y los dos tránsfugas que se han ido de Vox para pasar al grupo de no adscritos, Vicente Martínez-Galí y José Martínez.

Por tanto, la alcaldesa ha rubricado a la misma vez otro decreto referido a la delegación de dichas competencias a otros miembros del equipo de gobierno. La alcaldesa, quien también es concejala de Transparencia y Participación Ciudadana, asume el área de Innovación y Nuevas Tecnologías; el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Gestión Económica, Fondos Europeos y Agricultura, José Claramonte, pasará a ocupar la delegación de Administración General, mientras que el área de Recursos Humanos la ostentará el tercer teniente de alcalde, portavoz del equipo de gobierno, y concejal de Educación, Cultura, Museos, Atención Ciudadana, Juventud y Dinamización Lingüística, Vicente Blay Casino.

Así queda por áreas

María Tormo (PP). Alcaldesa. Concejala de Transparencia, Participación Ciudadana, Innovación y Nuevas Tecnologías

José Claramonte (PP). Primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Gestión Económica, Fondos Europeos, Agricultura y Administración General

Silvana Rovira (PP). Segunda teniente de alcalde y concejala de Playa, Turismo y Tradiciones, Consumo, Comercio y Fomento del empleo, Mercados y Seguridad Ciudadana

Vicente Blay Casino (PP). Tercer teniente de alcalde y portavoz. Concejal de Educación, Cultura y Museos, Atención Ciudadana, Juventud, Dinamización Lingüística y Recursos Humanos

Eugenia Martinavarro (PP). Cuarta teniente de alcalde y concejala de Sanidad, Bienestar Social, Familia y Mayores.

Arturo Soler (PP). Quinto teniente de alcalde y concejal de Fiestas.

Francisco Soriano (PP). Sexto teniente de alcalde y concejal de Deportes.

Juan Luis Marín (PP). Séptimo teniente de alcalde y concejal de Gestión de Residuos, Medioambiente, Salubridad Pública y Parajes Naturales.

Vicente Martínez-Galí (No adscrito). Concejal de Urbanismo, Vivienda, Actividades, Patrimonio e Industria

José Martínez (No adscrito). Concejal de Servicios Públicos y Cementerio.

Valoración de la alcaldesa

“Vamos a seguir trabajando como hasta ahora lo hemos hecho, con responsabilidad, compromiso y respeto a los almassorins, garantizando unos servicios públicos de calidad y siguiendo atrayendo inversiones”, ha señalado la alcaldesa. “Somos un gobierno estable cuyo único propósito es el bienestar de los almassorins, eso es lo único que nos preocupa y nos ocupa”, ha resaltado Tormo.

“Cada uno de los 29.000 almassorins, sin excepciones, debe saber que soy la alcaldesa de todos, más allá de colores políticos, mi compromiso de servicio público sigue intacto y con la misma ilusión y ganas, apostando siempre por una gestión eficaz y de escucha activa con la ciudadanía, donde las personas están en el centro de todas las políticas”, ha concluido la alcaldesa.