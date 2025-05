Las peñas de Nules reaccionan y revisan los cadafals para cumplir la normativa

Desde hace un par de días, en el almacén donde se resguardan los 60 cadafals de Nules, puede verse a una empresa de carpintería metálica trabajando en la modificación de estas estructuras. Las peñas están respondiendo al llamamiento del consistorio para efectuar los cambios que, como avanzó este miércoles Mediterráneo, afectan al 80% de estos sistemas de protección, en mayor o menor medida. En algunos casos, el incumplimiento de la norma podría motivar que este agosto no se monten.

La titular de Fiestas, Blanca Silvestre, incide en que «lo único que pretendemos desde la concejalía es velar por la seguridad de los participantes y los espectadores en los actos taurinos, ni mucho menos es un capricho obligar a las peñas a hacer los cambios».

Como ya expuso el director de festejos taurinos este miércoles, Silvestre corrobora que el paso que han dado «responde al necesario cumplimiento de una normativa autonómica», una decisión que durante los últimos 15 años (hasta dos decretos establecen las características de los sistemas de protección, el 120/2010 y el 31/2015), los diferentes gobiernos municipales han ido posponiendo.

La concejalía de Fiestas encargó a un arquitecto la elaboración de un informe tras revisar todos los cadafals y las conclusiones fueron contundentes. De los 60, entre 45 o 50 tienen algún defecto contrario a la ley valenciana. Así se les trasladó a las peñas en una reunión a la que fueron convocadas el mes pasado, en la que también se les advirtió de que el Consell trabaja en la actualidad en una nueva modificación que, cuando esté aprobada, obligará a hacer cambios en el 100% de estas estructuras.

La idea era dar a las peñas toda la información y que, ya que tiene que invertir en llevar a cabo los cambios de forma inminente, que contemplen las futuras exigencias.

Foto de la reunión. / Mònica Mira

Facilitar el proceso

Blanca Silvestre indica que la reunión fue «muy productiva, por lo que respecta a solucionar dudas y explicar la situación». Detalla, a su vez, que «desde el Ayuntamiento les estamos poniendo facilidades para que los herreros puedan acceder al almacén, e incluso que puedan ir acompañados por personal técnico, como el director del festejo taurino, para que resuelva cualquier duda que les pueda surgir durante el proceso».

Con el propósito de avalar el cumplimiento del decreto autonómico, el consistorio contempla la creación de un distintivo oficial que así lo acredite. Será una chapa que se entregará a las peñas cuando se certifique que los cambios han sido correctos y que se cumple de manera estricta con las características y dimensiones que exige el reglamento de bous al carrer. Deberá colocarse en un lugar visible y servirá para que, cuando se apruebe la nueva modificación, en tramitación, se sepa que el cadafal ya está adaptado a sus exigencias.

Condiciones para la urgencia

Pese a que la gran mayoría de los cadafals no cumplen con el decreto en su totalidad, algunos tienen deficiencias más graves que otros, porque comprometen la seguridad de los participantes en los festejos.

Un número reducido, los que por el sorteo de ubicación les toque tener uno de los laterales exterior, no van a tener más remedio que hacer las rectificaciones de la altura de los travesaños inferiores, que no pueden superar los 10 centímetros desde el suelo. De no ser así, este agosto ya no podrán montar. Lo mismo sucede con los que no cumplan con las medidas de distancia entre barrotes. El resto tendrá hasta el año que viene.