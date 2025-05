Peníscola incorpora més de 2 milions de l'estalvi de les regidories al pressupost

Després d'efectuar la liquidació pressupostària de l'exercici 2024, la Regidoria d'Hisenda de Peníscola ha estat treballant amb les diverses àrees del consistori per a coordinar la concreció dels projectes i actuacions a les quals destinar els estalvis de les regidories.

Després de comprovar amb el departament de la Intervenció municipal que el resultat pressupostari ha sigut positiu, amb 5.970.539,70€ de superàvit, la regidora de l'àrea, Dolo Bayarri, ha concretat que, en les modificacions de crèdit que s'han aprovat en el Ple municipal, s'incorporen al pressupost vigent més de dos milions d'euros.

Partides pressupostàries

Després de la incorporació de 476.035,87€ de romanents suplementant partides ja existents del Pressupost municipal de 2025, l'equip de govern local comptarà amb major finançament per afrontar els pagaments de part de la subvenció a clubs d'elit, al Grup d'Acció Pesquera, a l'expert taurí, a Festes Patronals, Festes d'Hivern, programació de Sant Joan, Sant Isidre, Sant Roc, la celebració de l'Elecció de la Reina, treballs forestals de prevenció d'incendis, reparació i manteniment de mobiliari de platges, activitats per a la joventut, per al Centre d'Iniciatives Culturals, que edita la Revista Peñíscola, a un conveni amb el Bisbat de Tortosa per a la pintura de la façana de l'església parroquial, actuacions per al control de la fauna cinegètica, a l’esborrat del carril bici, activitats de promoció de Peníscola de Cinema, al programa Xarxa Salut, a la Creu Roja, a l'Escola d'Estiu o Peñisnadal, a l'arrendament de solars per a aparcaments gratuïts, al Consell d'Infància i Adolescència Local, al programa Pangea, al Pla de Promoció de la Salut, així com diferents despeses corrents de l'àrea de Serveis Socials, com despeses de personal de diferents àrees.

Inversions que ja no aniran a préstec i es financen amb el superàvit de l'any anterior.

Dins de les operacions d'incorporació de romanents que ha aprovat el Ple municipal, trobem el modificat de crèdit d'1.828.501,14€ per a dur a terme diferents inversions previstes en el pressupost vigent.

Aquestes inversions estaven destinades a ser pagades a través d'un préstec bancari, que no serà necessari en incorporar estalvis de l'any anterior al Pressupost actual.

Es tracta d'obres en l’assagador de la Creu, nucli antic, millores en el sistema de pluvials, pavimentació de vies públiques, millores en edificis municipals, l'adquisició d'un cotxe, millores en el pavelló, en el col·legi, en parcs infantils, en platges, senyalització viària o barreres.

A més, s'inclouen inversions inicialment no previstes en el pressupost que es finançaran amb aquesta incorporació de diners, com per exemple, inversions per a l'enllumenat i distribució d'aigua a la urbanització Sant Antoni, millores a la urbanització Cap Blanc, la redacció del projecte d'ampliació de la Volta, la redacció del projecte de demolició de l'antic col·legi, taquilles i la compra de motocicletes.

Reducció dràstica del deute

Dels 5,9 milions de superàvit, el Ple municipal va aprovar ahir en acompliment de la legalitat vigent, destinar 3.086.137,06€ a amortitzar deute bancari.

Després d'aquesta amortització i la devolució de quotes de préstec previstes per a l'any 2025, a la fi de l'any, l'Ajuntament comptarà amb un deute d'1.931.480,82€ si no sol·licita cap préstec nou.