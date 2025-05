Agresiones y sin policía: Sanitarios rurales de Castellón aprenden a defenderse

La violencia hacia los sanitarios es una problemática al alza en Castellón, donde en 2024 se registraron 140 agresiones, tanto verbales como físicas, así como en toda la Comunitat, donde aumentaron un 13,75%, alcanzando los 1.356 casos. En este contexto, la Conselleria de Sanitat lanzó en el primer trimestre del 2025 una campaña de sensibilización para recordar que cualquier agresión es un delito.

Las agresiones a profesionales sanitarios es un problema que históricamente ha afectado principalmente a zonas urbanas, pero también ha llegado al medio rural en Castellón. Sin embargo, los recursos de seguridad y las opciones de formación para los profesionales son limitados, lo que aumenta la vulnerabilidad de quienes ejercen la medicina en el Castellón vaciado.

En respuesta a esta realidad, el centro de salud de Forcall, en la comarca de Els Ports, ha decidido tomar medidas, impulsando el primer curso de defensa personal dirigido específicamente al personal sanitario de la zona. Este curso fue impartido por instructores de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón. Su objetivo es proporcionar a los profesionales las herramientas necesarias para reaccionar ante posibles agresiones, un fenómeno que, aunque no habitual, ya ha ocurrido en la zona.

Elena Benages, presidenta del Consejo de Salud de la Zona Básica de Forcall, y Consuelo García, enfermera y miembro del organismo, explican que, aunque las agresiones no son frecuentes, ya se ha registrado un incidente en el centro de salud que les hizo reflexionar sobre la falta de preparación ante situaciones de este tipo. “No es habitual, pero sí que tuvimos un caso de una agresión en el centro de salud y vimos que no estamos preparados para hacer frente a este tipo de situaciones; no hay policía y la Guardia Civil tiene que alcanzar un territorio muy ancho. En estos casos, estamos aislados y sin recursos al alcance”, indican las responsables.

Este contexto de aislamiento y falta de recursos impulsó al Consejo de Salud a contactar con la Guardia Civil para organizar un curso con un enfoque práctico, que permitiera a los sanitarios adquirir habilidades específicas para enfrentarse a ataques físicos o verbales. Además de los profesionales de la zona básica de salud de Forcall, también se invitó a participar a los sanitarios de los municipios cercanos de Morella y Vilafranca, ampliando así el impacto de la formación.

El Consejo de Salud de la Zona Básica de Forcall impulsa el primer curso de defensa personal para sanitarios rurales. / MEDITERRÁNEO

Delito de atentado

Las agresiones a sanitarios, que en muchos casos son consideradas delitos de atentado, no son ajenas al medio rural. Los profesionales sanitarios tienen la consideración de autoridades en el ejercicio de sus funciones, y por ello, tanto los ataques verbales como los físicos están tipificados como delito. La formación tiene como objetivo fundamental la prevención y la preparación ante posibles agresiones. “Se trata, fundamentalmente, de prevenir y estar preparados ante ataques verbales o físicos, que no son ajenos al medio rural. Pero en los pueblos, además, a las reacciones violentas o determinadas patologías que pueden provocar respuestas agresivas, añadimos la carencia de recursos y las dificultades para acceder a formación de este tipo”, concluyen.

Este curso de defensa personal no solo busca proteger a los sanitarios, sino también mejorar la respuesta ante situaciones de violencia. Se espera que la formación se consolide como un recurso anual dentro del calendario de la zona básica de salud de Forcall, contribuyendo así a la seguridad y bienestar de los profesionales que desempeñan su labor en el medio rural.

La colaboración de la Guardia Civil fue clave para hacer realidad esta jornada, que marca un importante paso en la preparación del personal sanitario ante posibles agresiones.