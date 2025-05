Comencen les obres de remodelació de l’entrada a Morella pel portal de Sant Miquel: Així afecta al trànsit

Aquest dimarts han començat les obres de renovació de l’entrada a Morella per Sant Miquel. El projecte consisteix a remodelar tota la plaça exterior des del portal fins a la creu i crear un camí per a vianants des d’esta zona fins a la plaça de la Font Vella, on estan els llavadors. A més, està previst canviar el paviment actual d’asfalt per empedrat de granit, el qual és més resistent al fred, el gel, la sal i adherent que els de Calatorao utilitzats en altres carrers i que provoquen esllavissades. També es planteja eliminar les illes i pilons, així com col·locar nous bancs i instal·lar il·luminació a les torres.

L’actuació compta amb un pressupost de 200.000 euros, els quals es financen al 100% pel Pla Impulsa d’obres i serveis de la Diputació de Castelló. Este inclou l’obra, els materials i la direcció i redacció del projecte.

El termini d’execució serà d’uns cinc mesos fins a l’octubre i afectarà al trànsit d’accés al nucli urbà, tot i que es pararà durant el mes d’agost. Així, el portal de Sant Miquel tindrà sentit únic d’entrada i l’eixida serà pel carrer la Font. Alguns dies es tallarà completament el trànsit i s’informarà amb antelació a través del servei Morella Informa de WhastApp i Telegram.

L’alcalde de Morella amb competències d’urbanisme, obres i patrimoni, Bernabé Sangüesa, ha destacat que “és una actuació molt important per renovar l’accés a Morella que està molt deteriorat en esta zona” i ha afegit que “el canvi de paviment per un empedrat és més idoni per a este espai patrimonial i materials adequats per a este punt, un dels més gelats del poble”. L’edil ha explicat que “també es pretén millorar la seguretat per als vianants amb la creació d’un camí des de Sant Miquel fins a la plaça dels llavadors”. Finalment, ha comentat que “el projecte es finança completament amb el Pla Impulsa” i ha recordat que “és un pla bianual, en el qual l’any passat es va redactar el projecte i ara s’inicia l’actuació que ha de finalitzar abans d’acabar l’any 2025”.