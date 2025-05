Vila-real llança prop de 1.800 places per a fomentar la pràctica esportiva durant els mesos d'estiu

L'Ajuntament de Vila-real, a través del Servei Municipal d'Esports (SME), presenta la nova programació per als mesos d’estiu amb 1.775 places en dos programes diferents.

En primer lloc, l'Escola Esportiva d'Estiu 2025, amb 700 places, pretén continuar impulsant la pràctica de l'esport i els hàbits de vida saludables entre els més joves, així com oferir una alternativa d'oci que facilite la conciliació familiar durant les vacances. Aquesta iniciativa està adreçada a joves des dels 6 fins als 16 anys, és a dir, xiquets i xiquetes nascuts entre els anys 2009 i 2019, distribuïts en tres torns, del 23 de juny a l’1 d'agost, per a intentar que cap menor es quede sense participar-hi en les activitats.

Preus "populars i assequibles"

El regidor d’Esports, Xus Madrigal, ha remarcat que l'Escola Esportiva és una iniciativa “fonamental” que manté uns preus "populars i assequibles perquè totes les famílies puguen tenir l'oportunitat de fer ús d'aquest servei i conciliar millor durant l'estiu". Així, el preu d'inscripció és de 20 euros.

A més d'utilitzar les instal·lacions esportives municipals per a realitzar activitats aquàtiques, pilota valenciana i altres esports, els participants també podran practicar senderisme, piragüisme, eixides amb bicicleta, etc. en funció de la seua edat i el programa en el qual estiguen inscrits: Iniciació (nascuts entre 2017 i 2019), Descobriment (nascuts entre 2013 i 2016) i Aventura (nascuts entre 2009 i 2012).

Punxa en aquest enllaç per a vore totes les activitats que inclou cada programa de la 39a Escola d'Estiu.

Per altra part, es llança una nova campanya de l'Estiu Actiu per a mantenir l'oferta esportiva durant el període estival amb un total de 1.075 places entre l'escola municipal de natació i activitats per a adults. Les més de mil places es distribueixen en 16 grups de l'escola municipal de natació, un grup d'Aigua-salus, dos grups de cursos de natació per a adults, un grup d'activitats aquàtiques per a majors, quatre grups d'activitats aquàtiques per a bebés, tres grups de pilates, tres de ioga i dos grups de ballfit.

Amb aquestes activitats, la Regidoria d’Esports dóna continuïtat a l’oferta esportiva durant els mesos d’estiu, “per a què els vila-realencs i vila-realenques puguen mantenir una vida activa, com a Ciutat de la Salut i de l’Esport que som”, assenyala Madrigal.

Punxa en aquest enllaç per a vore el preu de cada tipus de curs i grup de Estiu Actiu.

Inscripcions fins al 6 de juny

Les inscripcions podran realitzar-se del 26 de maig al 6 de juny, a través del web de l'SME o de manera presencial a les oficines de l’SME de la Piscina Yurema Requena i del Centre de Tecnificació Esportiva. El sorteig i assignació de places es realitzarà el 10 de juny i fins al 17 de juny es podrà formalitzar el pagament de l'activitat.