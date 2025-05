La Vall d'Uixó promociona la seua hostaleria amb el 'passaport gastronòmic'

La Vall d'Uixó promociona la seua hostaleria amb la campanya de passaport gastronòmic, que en la seua segona edició introduïx millores perquè hi haja més possibilitats de completar-ho i de guanyar premi. Entre totes les persones que reunisquen nou encunys d'establiments distints se sortejaran tres viatges valorats en 1.500 euros cada un.

L'associació d'hostaleria Ashovall impulsa esta acció, que començarà l'1 de juny i finalitzarà el 5 d'octubre. Fins al 8 d'octubre es podran depositar en Conicab Viatges, on hi haurà una urna instal·lada, els passaports complets. I el 13 d'octubre es realitzarà un sorteig públic en l'espai gastronòmic de les festes patronals de la Sagrada Família i Santíssim Crist.

Des d'Ashovall, Marta Tusón i Jesús Cano, han animat a tota la ciutadania a “participar en esta iniciativa, que enguany introduïx millores per a fer-la més accessible”. Així, cal completar el passaport “amb l'encuny de nou bars i restaurants diferents entre tots els associats”, a diferència de l'any passat “que calia aconseguir 18”.

Cartell de la nova campanya. / MEDITERRÁNEO

Per part seua, el regidor de Comerç de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Fernando Daròs, ha donat les gràcies i l'enhorabona a Ashovall “per continuar treballant per la unió i la promoció de l'hostaleria local”. Així, ha recordat que l'any passat la primera edició del passaport gastronòmic “va tindre un alt impacte” i en esta nova “proposen millores per a facilitar la participació” i que “més persones siguen premiades”.

Per a finalitzar, Daròs ha reiterat el suport municipal a l'associació perquè “potenciar el sector hostaler és ajudar al teixit econòmic de la Vall”. I ha posat en valor “accions positives” com esta que s'ha presentat hui o com el festival Ashofest “que va ser un èxit de públic fa tan sols unes setmanes”.