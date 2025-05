Los chiringuitos de Burriana abren con la novedad del antiguo cámping

La temporada estival arranca en la costa de Burriana con el montaje y puesta a punto de los chiringuitos que, como cada año, darán servicio en las playas del municipio. La principal novedad de este verano es la esperada reapertura de un espacio en el antiguo cámping, junto a la playa del Arenal, que tras años sin actividad volverá a acoger un establecimiento de hostelería.

Este terreno, que albergó durante décadas el conocido restaurante El Pilón, había quedado sin uso tras un largo litigio entre el Ayuntamiento y la antigua concesión, proceso que finalizó con la demolición de la estructura y la extinción definitiva de la autorización. Ahora, bajo una nueva adjudicación municipal, el espacio recupera su carácter público y estacional, adaptado a la normativa vigente que permite su explotación únicamente durante seis meses, de mayo a septiembre, a diferencia de la apertura anual que caracterizaba al anterior local.

Concebido para un público familiar

El nuevo establecimiento, que operará bajo el nombre Nómada, ya ha iniciado los trabajos de adecuación del entorno. Han hormigonado el suelo y han instalado la gran carpa bajo la que se desarrollará la actividad. Su propuesta gastronómica está pensada especialmente para un público familiar, con menús sencillos y un ambiente relajado.

El objetivo, según el nuevo concesionario, Tomás Gallén, es aprovechar al máximo el recinto arbolado y cercano a la playa, con un espacio tranquilo donde las familias puedan comer o tomar algo mientras los más pequeños disfrutan del entorno.

Apertura

No obstante, su apertura no será inmediata. El propio responsable del local explicó que, al tener que acondicionar todo desde cero, no prevén abrir hasta mediados de junio o incluso más cerca de San Juan, aunque confía en tenerlo todo listo para esa fecha clave.

Mientras tanto, este mismo fin de semana comienzan a funcionar los primeros chiringuitos del Arenal en la zona de concesión municipal. El más madrugador será Taboo, cuyo gerente, Jorge Antonino, explicó que llevan semanas trabajando para abrir cuanto antes. «Estas primeras semanas son más flojas, pero nos sirven para calentar motores mientras los jóvenes finalizan los exámenes», señaló.

Según indicó, a partir de la primera semana de junio, tras la EBAU, el ritmo empieza a aumentar, aunque el factor meteorológico es determinante, ya que «confiamos en que el tiempo nos acompañe, porque mayo y junio siempre son inciertos en cuanto a lluvias».

Antonino también apuntó que, como cada año, están a la espera de que el Ayuntamiento confirme la ampliación del horario de apertura hasta las 4 de la madrugada, algo habitual en los meses centrales del verano. «Seguramente nos lo comunicarán a lo largo de la primera semana de junio», explicó.

En cualquier caso, la mayoría de locales, tanto los situados directamente en la arena como los merenderos ubicados junto al paseo marítimo, ya están inmersos en los trabajos finales de montaje y puesta a punto de sus instalaciones. Toldos, barras, mobiliario y conexiones eléctricas se están ultimando estos días con el objetivo de tener todo listo cuanto antes. La apertura de los distintos espacios se irá realizando de manera paulatina a lo largo de las próximas semanas, conforme cada establecimiento complete su preparación para activar la temporada.