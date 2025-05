Vilafranca acull aquest divendres la cloenda del projecte musical 'Tu Kè?' amb un gran espectacle

Tu Kè?, acrònim que evoca l'ukelele, però que transcendeix molt més enllà de l’instrument, és avui un projecte educatiu i artístic consolidat que aglutina estudiants de diferents centres i nivells musicals de tota la Comunitat Valenciana i de Catalunya. Nascut amb la voluntat d’afavorir la convivència, la creació col•lectiva i l’aprenentatge de la música a través de la pràctica real i escènica, aquest projecte ha esdevingut una metodologia educativa viva i una forma alternativa —i eficaç— d'entendre l’ensenyament musical.

Orígens d’un projecte transformador

El projecte TU KÈ? va néixer ara fa 5 anys com una iniciativa experimental per tal de treballar l'ukelele i el cant coral des d’un enfocament col•laboratiu i escènic. Al llarg dels anys, però, ha evolucionat cap a una proposta multidisciplinar i inclusiva que integra diverses famílies instrumentals, veus, percussió corporali creativitat musical. La seva essència, no obstant això, es manté: fer de la música una eina de convivència, expressió i transformació.

Una metodologia que es veu i se sent

La preparació del concert-espectacle comença a l'inici de l'any acadèmic. Tant l'alumnat com el professorat s’implica en una feina continuada i exigent, treballant un repertori que no només exigeix competències tècniques, sinó també expressives, escèniques i creatives. El treball conjunt durant mesos culmina en una posada en escena on la cohesió, la complicitat i l'excel•lència artística es fan evidents.

Aquest treball col•laboratiu és en si mateix una metodologia: l’assaig com a espai de construcció conjunta, la interpretació com a diàleg entre iguals i l’escenari com a lloc d’empoderament. És per això que en el projecte educatiu musical TU KÈ? no només es formen músics: es formen persones creatives, responsables, amb esperit crític i capacitat de treball en equip.

Un ecosistema de projectes: Tu Kè? és molt més

El concert de Vilafranca representa la culminació de totes les accions que s'han realitzat dins del projecte durant tot el curs acadèmic: seminaris de formació presencial, ponències formatives dins el Màster de Secundària del professorat de l'UJI i els Concerts de la Xarxa TU KÈ? a Teulada i al Paranimf de l'UJI.

A més, la trobada és el punt d’unió de diferents branques del projecte, que enguany adquireixen una especial rellevància com el TU KÈ,balles?, concurs de ball on l'alumnat prepara coreografies individuals o col•lectives; TU KÈ,em sones?Concurs d'imitació de cantants/grups; TU KÈ,tens banda?, una novetat d’enguany, la qual dóna l'oportunitat de mostrar el seu talent a joves que volen fer música o TU KÈ compons?, també incorporat aquest any, que dona veu a l’alumnat interessat en la composició, impulsant la creació original de peces musicals pròpies que s’integren al programa de concert.

Convivència i trobada: el valor humà del Tu Kè?

Un dels moments culminants d'aquest projecte educatiu musical és la trobada final, una reunió de tres dies que serveix per a ultimar el concert però, sobretot, per crear vincles entre estudiants i professorat de diferents orígens. Aquest espai de convivència, pensat amb una clara intenció educativa, enriqueix tant des del punt de vista musical com personal. Compartir assajos, menjars, vetllades i converses construeix una comunitat basada en el respecte, la col•laboració i l’estima per la música.

Un projecte que es viu... i es recorda

El concert d'aquest divendres a Vilafranca (a partir de les 21.30 hores en la plaça de Bous) no serà només un espectacle: serà la culminació d’un viatge intens, d’un procés educatiu profund i d’un treball en equip que només pot entendre’s en el directe, en la mirada còmplice entre músics, en l’energia d’un públic que sent el que passa a l’escenari.