Nueva polémica en Vinaròs: PSOE y Compromís se van del pleno al no poder argumentar una moción contra LGTBIfobia

Nuevo encontronazo entre gobierno (PP, PVI y Vox) y oposición en Vinaròs, esta vez durante el pleno ordinario de mayo. Los 9 concejales del PSPV PSOE y la edila de Compromís abandonaron la sesión al no estar conformes con la decisión de la alcaldesa, Maria Dolores Miralles (PVI), de no dejarles argumentar la urgencia de una moción presentada por el grupo municipal socialista. En la moción en cuestión, presentada con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, los socialistas proponían renovar el compromiso institucional con la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+ y contra todas las formas de discriminación, violencia y odio por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género.

Todo sucedió en la parte final del pleno, una vez ya debatidos los puntos de la parte resolutiva, cuando el secretario señaló que el PSPV había presentado esta moción de urgencia, leyendo brevemente el enunciado de su contenido. El portavoz socialista, Marc Albella, levantó la mano para proceder a justificar la urgencia, pero la alcaldesa dijo entonces que no era necesario “porque todo el equipo de gobierno lo vamos a votar a favor ya que es un tema muy interesante". Y pidió directamente votar la urgencia. Albella pidió reiteradamente su derecho a intervenir: “Tenemos el derecho a realizar una intervención corta para justificar la urgencia”, señaló. A lo que Miralles contestó que “no tengo dudas de lo que acabo de decidir”. Albella solicitó entonces a la alcaldesa que diera la palabra al secretario para que aclarara si podían intervenir o no, pero la alcaldesa no se la dio y pidió proceder a la votación. “La que preside el pleno soy yo y la urgencia de esta moción está ya más que justificada”, señaló.

La alcaldesa pidió entonces proceder a votar la urgencia, lo cual hicieron a favor los miembros del PP y del PVI, mientras los socialistas continuaban reclamando su derecho a intervenir. Albella advirtió: “señora alcaldesa, si no nos deja justificar la urgencia, nos vamos del pleno”. La alcaldesa contestó “hagan lo que quieran”. Y entonces socialistas y la concejala de Compromís se levantaron y abandonaron la sala.

Tras la salida de los concejales de la oposición, la moción continuó debatiéndose entre PP, PVI y VOX. La alcaldesa dijo que se había presentado una enmienda de sustitución, que el equipo de gobierno votó a favor. La enmienda dictaba que el Ayuntamiento de Vinaròs se compromete a luchar contra la discriminación sexual y el odio en el Dia Mundial contra la LGTBI Fobia, mostrando nuestro rechazo a cualquier acción, acto o discurso que atente contra cualquier persona.

Rueda de prensa del PSOE tras ese pleno

Los socialistas y Compromís convocaron de urgencia una comparecencia tras el pleno a las puertas del consistorio. El portavoz del PSPV Vinaròs, Marc Albella, dijo que “ha pasado lo que ya veníamos anunciando, al final nos han privado del derecho de palabra dentro del máximo órgano representativo municipal, y ha pasado en un punto muy interesante para debatir, como es esta moción de lucha contra la LGTBI fobia, la bifobia y la transfobia que PP y VOX está llevando a cabo en los últimos dos años”. Albella explicó que en la junta de portavoces anterior al pleno se pidió que en este punto el secretario aclarara en un informe los turnos de intervención y la defensa de la urgencia. “Por parte de la alcaldía se nos dijo que no, que el secretario tenía mucho trabajo”.

Foto de la rueda de prensa de PSOE y Compromís tras abandonar el pleno. / Javier Flores

Aunque, matizó que “al haber registrado el PP una enmienda a nuestra moción donde eliminaban la parte de asumir los compromisos que ellos han recortado en la Generalitat y el Ayuntamiento de Vinaròs, el secretario ha enviado un email a los portavoces donde indicaba la manera de proceder respecto a este punto. Siempre se ha podido justificar la urgencia de una moción de manera corta, y el reglamento también permite que si hay una enmienda a esta moción pueda también justificarse y haya un turno de réplica del partido que propone la moción original. Pero aquí no ha habido ningún turno de palabra. Y por ello hemos decidido abandonar el pleno en señal de protesta por privarnos del derecho legítimo de expresarnos en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Vinaròs”, explicó Albella.

El portavoz socialista concluyó señalando que “sabíamos que podía llegar a pasar, hemos tenido mucha paciencia respecto a este tema, podríamos haber abandonado el pleno en otros puntos donde ya ha habido faltas personales, y no lo hemos hecho, pero hoy hemos llegado a un punto en que la alcaldesa ha prohibido directamente expresarnos en un punto que les incomoda. Se ha evidenciado que el pleno les ha ido grande a los miembros del equipo de gobierno, y que están enfadados entre ellos, más pendientes de si le quitan la concejalía de Obras y Servicios a Josué Brito de VOX que por los ciudadanos de Vinaròs. Y quiero aclarar que no era una moción politizada, sino la misma que se debatió en el pleno de Benicarló. Era una moción para que todos se pudieran sumar y ni así el equipo de gobierno ha dejado expresarnos”.

Por su parte, Paula Cerdà, señaló que “no es la primera vez que nos faltan el respeto, nos ningunean día a día y hemos dicho basta. Esperamos que tengan la decencia de cumplir el ROM”.

Por parte del PP de Vinaròs se ha indicado que “el pleno del Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado una moción a favor del colectivo LGTBI gracias a que los concejales del PP y del PVI se han quedado y votado a favor. A la oposición les sobra sobreactuar y les falta memoria. Se quejan de no poder controlar el debate aquellos que cuando lo hacían nos expulsaban del pleno ilegalmente, como sentenció el TSJCV en 2022”