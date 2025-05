La alcaldesa, sobre el cierre de la residencia de mayores de la Vall d'Uixó: «Es temporal»

El mismo día en el que se ha convocado la manifestación contra el cierre del Hogar Sagrada Familia, ha iniciado su andadura la nueva residencia privada que el Grupo Novaedat ha construido en la Vall d’Uixó, un acto inaugural en el que han participado la alcaldesa, Tania Baños, y diferentes concejales del equipo de gobierno, entre los que estaba el de Servicios Sociales, Jorge Marqués (Compromís), pero no Marc Seguer (EU-UP), cuyo partido se ha posicionado en contra del cierre.

Baños ha aprovechado la oportunidad y la coincidencia para asegurar que el cierre de la residencia pública es «temporal» y responde a un imperativo de seguridad. Tal y como explicó el día en que se anunció el cierre, insiste en que el edificio no superaba las inspecciones técnicas en materia de seguridad y ha ejemplificado el riesgo que eso supone al explicar que «en caso de incendio, no queremos que los residentes mueran dentro porque no se les puede evacuar»: «Los pasillos no tienen el ancho necesario para permitir el paso de una cama, lo que impide una salida segura, especialmente en el caso de personas con alta dependencia o movilidad reducida».

Otra foto a la nueva residencia privada de la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

Para el Ayuntamiento, defiende, se trata de una medida «intermedia, mientras la Generalitat construye una nueva residencia pública», un proyecto que, por el momento, no existe. O al menos nada ha dicho el Consell al respecto. Lo que sí se ha formalizado ha sido la cesión de una parcela municipal en el barrio Carmadai. Para la alcaldesa, «ahí debe estar el foco, en exigir y reivindicar esa residencia pública que la Vall necesita». A su vez, afirma que el Hogar «continuará abierto como centro de día, duplicando el número de usuarios que tiene en la actualidad».

Foto de una de las salas de estar. / Mediterráneo

El concejal de Servicios Sociales ha indicado que con el traslado «recuperamos ocho plazas que estaban sin cubrir, ya que la Generalitat lleva meses sin derivar nuevos usuarios al Hogar Sagrada Familia.

Foto de una de las salas de la nueva residencia. / Mediterráneo

Resulta relevanta señalar que, aunque la gestión de la residencia la realizaba el Ayuntamiento, que destinaba cada año alrededor de un millón de euros, el servicio que se prestaba era comarcal, porque la Generalitat aportaba fondos, por lo que había usuarios de otros municipios, derivados, como se ha mencionado, por la Conselleria.

La alcaldesa asegura que la decisión tomada mejorará la atención de los ancianos y con la transferencia de los funcionarios que trabajaban en la residencia hasta ahora, «se reforzará el servicio de atención domiciliaria, se creará un banco de material geriátrico, se intensificará el seguimiento de las personas dependientes y se multiplicarán los esfuerzos en prevención comunitaria y en la lucha contra la soledad no deseada».