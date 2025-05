Los ‘highliners’ de Jérica aseguran que avisaron de su instalación a rescate aéreo «por Whatsapp»

El highline es una modalidad deportiva consistente en la colocación de unas cintas de varios metros de longitud a grandes alturas sobre la que los aficionados realizan equilibrios imposibles para el común de los mortales, ofreciendo imágenes espectaculares. El problema surge cuando las instalaciones que utilizan para practicarla no están autorizadas, como ha sucedido esta semana en Jérica.

Tras la denuncia hecha pública por la Associació Agents Mediambientals, de la que se hizo eco Mediterráneo, en la que se advertía de que se trataba de una instalación sin autorización, que suponía un grave riesgo para los rescates aéreos, la asociación que está detrás de su presencia en plena montaña jericana, ha querido explicar su versión

A su modo de ver, no existía un peligro para el rescate aéreo, porque según explican, informaron «por Whatsapp» de su ubicación el viernes anterior a su colocación a diferentes organismos de rescate aéreo, una forma de actuar a la que ya habrían recurrido en ocasiones anteriores. Facilitaron a este periódico capturas de pantalla de varios de esos mensajes para acreditarlo.

Desmentido

Tanto el Consorcio de Bomberos de Castellón, como la Guardia Civil y el GERA, Grupo de Rescate Aéreo del Consorcio de Bomberos de Valencia, a quienes también les enviaron un Whatsapp, pese a que, salvo excepciones por necesidades del servicio, no interviene en rescates en la provincia de Castellón, coinciden en afirmar que no tenían constancia alguna de la instalación.

Otra de las coincidencias de los tres cuerpos de seguridad es que este tipo de notificaciones no tienen ninguna validez si no se realizan por las vías oficiales. La asociación reconoce que no se realizó ese trámite, porque dieron por hecho que con los mensajes de WhatsApp era suficiente.

Pero es que debe ser la Conselleria de Emergencias, la que coordina los posibles rescates aéreos, la que debería tener conocimiento de ese obstáculo no señalizado, así lo afirman todos los organismos oficiales consultados.

La petición presentada después de la colocación de la instalación no fue admitida a trámite por la Conselleria por tratarse de una actividad sometida a licencia urbanística municipal, que no tenían

En cuanto a la autorización, Conselleria de Medio Ambiente confirma que «tras tener constancia de los hechos un agente medioambiental, requirió la autorización al promotor. Fue entonces cuando solicitaron permiso tanto a la Conselleria como al Ayuntamiento», pero esa petición «fue inadmitida a trámite, al tratarse de una actividad sometida a licencia urbanística municipal, permiso con el cual tampoco contaba, tras verificarse con el Ayuntamiento».

Fuentes de Medio Ambiente señalan que desde la Conselleria «se mantiene un seguimiento para tomar otras medidas en el caso de que sea necesario».

Desde la asociación defienden que en otras ocasiones han realizado estas instalaciones, con las mismas gestiones, «sin problemas» e incluso aseguran que tenían autorización del Ayuntamiento, porque meses antes habían realizado un meeting femenino de esta especialidad deportiva. Aunque no han podido acreditar formalmente esa autorización.

Reconocen que «hemos cometido errores», pero no de forma deliberada. Estaban convencidos de que con el envío de los mensajes ya no estaba comprometida la seguridad aérea y que desconocían que existiera un protocolo concreto para estos casos. Sobre la autorización, dicen que lo hablaron con el Ayuntamiento, y dieron por sentado que el consistorio se había encargado de tramitar el permiso con la Conselleria de Medio Ambiente.

Defienden que esta actividad es inocua para la fauna del entorno en el que se realiza, pese a que los agentes medioambientales advierten de que la colocación de los cabos de la cinta en zonas de nidificación de aves rapaces protegidas puede comprometer la época de cría, en la que se encuentran algunas especies.