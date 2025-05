La Generalitat autoriza el dragado «urgente» del puerto de Alcossebre

Los usuarios del puerto de Las Fuentes de Alcossebre han obtenido la respuesta de la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente que llevan meses esperando: la autorización para que se lleve a cabo el dragado de los accesos a esta infraestructura.

Así lo confirman desde el departamento que dirige el conseller Vicente Martínez Mus, donde matizan, además, que ese permiso se ha concedido para que la intervención se haga de manera «urgente, con el objetivo de garantizar que las embarcaciones puedan navegar con normalidad y seguridad durante la temporada estival».

No fue así en la de Semana Santa, cuando, como hicieron público través de Mediterráneo afectados por esta circunstancia, algunas navieras y pequeños empresarios del sector perdieron esa campaña turística al no poder salir ni acceder a la infraestructura, al no poder hacerlo sin totales garantías, dado que la profundidad máxima oscila entre los 1,20 y 1,50 metros, según días, llegando en algunos momentos puntuales a estar por debajo del metro de profundidad.

La Conselleria reconoce que se trata de un «problema de seguridad marítima», porque «el bajo calado en la bocana del puerto ha provocado encallamientos y dificultades de maniobra para numerosas embarcaciones», lo que «compromete la operatividad».

Actualmente, el acceso al puerto de Alcossebre está comprometido por el bajo calado de la bocana. / MÒNICA MIRA

Indican que la autorización se ha tramitado «con la máxima celeridad», tras recibir la solicitud por parte de la empresa que de manera provisional está gestionando la infraestructura, a la espera de que se tramite y adjudique una nueva concesión, tras caducar la anterior a finales del año pasado.

El material que se extraiga de esta actuación, detallan desde el área de Medio Ambiente e Infraestructuras, «se depositará temporalmente en el muelle de poniente, mientras se avanza en la tramitación del plan de dragado definitivo, actualmente en estudio».

Los usuarios recuerdan que el dragado es una necesidad primordial, pero hay otros problemas cuya solución es igual de imperiosa, como la reparación de la grúa o travel que utilizan para las tareas de mantenimiento o reparación de los barcos, y que lleva varios meses fuera de servicio.

Sobre esta cuestión, en Conselleria afirman que, junto al dragado, esa inversión «forma parte de las prioridades estratégicas marcadas por la Generalitat para recuperar la plena operatividad del puerto», aunque en este caso no precisan cuándo está previsto que se acometa la reparación.

Proyecto más amplio

De la misma forman que describen el dragado como una «intervención inmediata», avanzan que le seguirán otras inversiones «a medio y largo plazo», como la rehabilitación de los locales comerciales, «que presentan diversas patologías estructurales y necesitan ser adecuados a la normativa vigente»; la mejora del sistema de saneamiento, y la modernización del paseo marítimo, los amarres (en la actualidad 283) «y otras infraestructuras clave para garantizar la accesibilidad y conectividad».