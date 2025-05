La doble salida del armario de Javier Blázquez, el Míster Gay de Castellón nacido en Orpesa

Javier Blázquez tiene formación de guía turístico y trabaja como administrativo. Es de Orpesa y cuenta con 33 años de edad y hace solo uno año su vida dio un giro de 180 grados saliendo del armario y descubriendo al mundo su homosexualidad: “Al principio no lo tenía claro. Tuve hasta pareja mujer, pero decidí probarlo y vi que sí, que lo que me gustan son los hombres”.

Una vez dado este paso afirma que la acogida “entre familiares y amigos fue muy buena”, y prefiere hacer oídos sordos a quienes en el pueblo no hayan aceptado tan bien su condición sexual: “Habrá de todo, pero no me importa”. Lo que sí tenía claro Javi es que una vez destapada su homosexualidad “había que dar visibilidad al colectivo, y más ahora con todos los discursos de odio y recortes de derechos”.

Una de las formas que ha tenido de mostrarse al mundo tal y como es fue la de presentarse al certamen Mr. Gay España que se celebraba en Gandía. Allí quedó en segunda posición, siendo el único representante de la provincia de Castellón. Una excelente posición que no le hace replantearse, eso sí, proseguir con una carrera en las pasarelas: “Me lo tomé más como una experiencia que como otra cosa. De hecho en este concurso no buscan solo belleza, sino también historias”.

Imagen de Javi en el certamen de belleza. / Mediterráneo

Considera Javi que en otros certámenes como Míster España “se buscan perfiles más hetero normativos” y es por ello que considera importante apoyar una cita como la de Mr. Gay España en la que compitió con otros ocho candidatos que se clasificaron para la final tras una selección interna. “Es mi forma de hacer ver que todas las formas de amor son válidas, y más ahora con los recortes de derechos. Tenemos que visibilizarnos en todos los ámbitos de esta vida y demostrar que nunca es tarde para mostrarse como eres; que me lo digan a mí”. En esta línea añade el vecino de Orpesa que se muestra “preocupado por la extrema derecha y por la derecha que blanquea a la extrema derecha. El amor no hace daño a nadie; hablamos de derechos humanos y es un debate que no se tiene que abrir”.