Dimite el alcalde de un pueblo de Castellón tras 22 años en el cargo

El salón de plenos del ayuntamiento de Figueroles se ha quedado este lunes pequeño para acoger la despedida de Luis Gregori (Partido Popular), quien durante 22 años ha sido el alcalde de Figueroles y como, además, él tantas veces ha repetido «un alcalde para todos, sin distinción alguna ni colores».

Gregori acumulaba cinco legislaturas completas y esta era la sexta, que no concluirá por una decisión personal tras superar una grave enfermedad. «Afronto una nueva vida. Ha llegado el momento de apartarse para que otros con más juventud pero con probada experiencia sigan adelante», ha señalado. Su adiós ha sido en el pleno de mayo, que incluyó su renuncia como edil.

No han faltado amigos personales de Gregori, compañeros de trabajo y personas de su entorno, así como alcaldes de municipios cercanos, como el de Llucena, David Monferrer; el de Villahermosa del Río, Luis Rubio, o el de Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés. También estuvo Salvador Aguilella, secretario general del PP de Castellón.

Galería: La emotiva despedida del alcalde de Figueroles / Héctor Gozalbo

El hasta ahora primer edil ha destacado que «el personal que se queda es una maravilla y dejo el Ayuntamiento en muy buenas manos. Ellos han sido los que durante mi enfermedad han llevado las riendas de todo». «Han sido 22 años de alcalde y han pasado muy rápidos. Quiero agradecer a todos y en especial a los trabajadores del Ayuntamiento por estos años de tareas compartidas. A todos mis concejales, a mi familia y a todos los que estáis aquí esta tarde. La verdad que vuestra presencia ha sido una sorpresa que no esperaba», ha apuntado emocionado el hasta ahora primer edil de Figueroles.

Asimismo, ha recalcado que «cuando comencé ya pensé en el momento de la despedida. Ahora solo digo que no sé si habré sido buen alcalde, porque cuando hay más dinero se hacen más cosas y cuando hay menos dinero se hacen menos cosas, pero me conformo con que me recuerden como una buena persona que ha intentado escuchar a todo el mundo».

Nuevo munícipe en unos días

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal delegado de Fiestas y Hacienda, Óscar Escrig, que apunta a posible relevo en unos días de Gregori, ya que ha sido el alcalde en funciones durante su enfermedad, ha asegurado que «han sido 22 años de transformación y progreso en Figueroles gracias a su trabajo, compromiso y esfuerzo diario por la gente de su pueblo y a la vista están los resultados». «Ha sido un gran alcalde, pero una mejor persona», ha añadido.

Luis Gregori lleva casi treinta años en política porque antes de ganar la alcaldía de Figueroles (tras 20 años de socialismo) estuvo de concejal del Partido Popular en la oposición. Su primera legislatura la ganó muy ajustada con un resultado de 4-3 frente al PSOE. Las tres legislaturas siguientes las consiguió por mayoría absoluta con un resultado de 7-0. Y sus dos últimos mandatos con un 6-1.