"La mejor satisfacción es haber sido alcalde del pueblo que me ha visto nacer"

-¿Por qué toma esta decisión en este momento concreto y antes de concluir su sexta legislatura?-

-La decisión estaba ya muy meditada. Ha venido después de una situación complicada de salud que me diagnosticaron y de la que estoy totalmente recuperado. En ese momento difícil tuve tiempo para pensar y meditar sobre mi situación en el ayuntamiento. Y llegué a la conclusión de que era el momento de decir adiós a la política. Dejo la alcaldía porque ha llegado la hora de entregar el relevo a gente más joven, con nuevas ilusiones.

-¿Cómo resumiría estos 22 años al servicio público de sus vecinos?

-Creo que la mayor satisfacción es haber podido ser alcalde del pueblo que me vio nacer. Y más teniendo en cuenta que algunos miembros de mi familia ya habían sido también alcaldes. Estos 22 años me han permitido intentar mejorar las condiciones de vida de los vecinos de Figueroles. Realizando diferentes obras que se han podido ejecutar. Uno de mis objetivos principales fue siempre cohesionar las diferentes opiniones de los figueroleros. Sin distinción alguna. Intentando ser el alcalde de todos y para todos. No siempre ha sido fácil pero he puesto mi voluntad y mi esfuerzo.

-¿Qué ha sido lo más satisfactorio de este tiempo y qué lo más difícil de asumir?

-Lo más satisfactorio ha sido comprobar la unión y el trabajo llevado a cabo por muchas asociaciones y entidades en colaboración con el ayuntamiento. Para que los eventos que se han celebrado se llevarán a cabo de la mejor forma posible. Tal vez lo peor de asumir haya sido que el trabajo realizado nunca haya sido del agrado de todos (o en especial, del mismo grupo de personas).

-¿Cómo deja su municipio?

-El municipio se queda en condiciones de afrontar el futuro con garantías. Por ejemplo, en Figueroles tenemos la empresa Equipe Cerámicas que a pesar de los problemas en el sector cerámico está ahora ampliando sus instalaciones. Hay que destacar que lo principal para que un municipio subsista es que en él se creen puestos de trabajo. Y con esta empresa ahora tenemos garantizado el empleo.

-¿Cómo le gustaría ser recordado en su etapa como alcalde?

-Más que como alcalde, me gustaría ser recordado como una buena persona que trabajó en favor de sus vecinos y de su municipio. Ya que todos mis predecesores en la alcaldía siempre buscaron lo mejor para el pueblo de Figueroles y de eso no me cabe la menor duda...

-¿Cuál es su consejo para quien le sustituirá en unos días?

Le diría que sea él mismo y que las decisiones las piense siempre calmadamente. Que no se deje llevar por las prisas ni la inmediatez. Y por encima de todo que sus decisiones las comparta y reflexione junto a su equipo de gobierno. ¡Vamos, que no vaya por libre!