El pueblo de Castellón en el que vivía Manolo el del Bombo le hace un altar en su misa de recuerdo

En la jornada de este sábado, se ha celebrado una misa en recuerdo de Manolo el del Bombo, que falleció a principios de mes.

Con un altar en la iglesia que ha estado engalanado de banderas de España y objetos de la selección española, los vecinos de la localidad en la que fallecía le han honrado.

Iglesia de Santa María Magdalena

Se trata de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, de Moncofa. Manolo, cuyo nombre real era Manuel Cáceres, residía en la playa de Moncofa, lugar del que era un icónico residente.

El pueblo ha querido darle así su último y cariñoso adiós después de todas las despedidas que ha tenido su figura por toda España.

La trayectoria de Manolo

El '12' atesoraba ocho Eurocopas y diez Mundiales animando a la selección.

El último partido al que asistió para animar a España fue contra Holanda el pasado 23 de marzo en Mestalla, cuando los de Luis de la Fuente sellaron el pase a la Final Four de la Nations League.

En una de sus últimas entrevista a TVE, Manolo recordó los sacrificios personales que ha hecho por su pasión, confesando haber perdido mucho en el camino. "Por el fútbol he perdido todo, familia y dinero. He ganado dinero, pero me lo he gastado todo por el fútbol. Millones de pesetas… Y lo volvería a hacer", comentó con nostalgia.

Falleció el 1 de mayo en el Hospital La Plana de Vila-real.