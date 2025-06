«El muro de la playa de Nules es ejemplo de la unión de un proyecto político y un pueblo»

Acaba de celebrar sus diez años como alcalde independiente de Nules, una efeméride que coincide con la consumación del proyecto nacional de Unión Municipalista. ¿Lo considera la consecución de un proyecto político personal?

Si dijera que hace ya 15 años lo que ahora estamos consiguiendo no estaba en mi cabeza, mentiría. Se está haciendo realidad lo que hemos intentado construir desde hace muchos años. Mi relación personal con partidos independientes con los que ahora comparto proyecto, en parte, se debe a que hemos ido consolidando relaciones personales y la gente, en este tiempo, ha visto que hay una coherencia.

¿Qué ha hecho falta para que ese espacio político se haya convertido en un partido con aspiraciones más allá de lo municipal?

Que en las últimas elecciones municipales el resultado electoral fue brutal. Solo en la provincia de Castellón tenemos 14 alcaldías, casi 60 en la Comunitat Valenciana. Para hacerse a una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, un partido como Vox solo tiene una alcaldía; Podemos o Sumar no tienen ninguna y Compromís solo 15 en toda la Comunitat. A partir de entonces, toda esa gente que creía que habitaba en su particular aldea gala se dio cuenta de que hay más aldeas galas unidas por los mismos principios. Ha hecho falta que los propios independientes vieran que tenemos ese potencial. No somos la tercera fuerza política en el Estado porque nos hemos presentado a las elecciones por separado, pero en número de votos, lo somos.

David García durante su intervención en el acto con el que celebró su décimo aniversario como alcalde de Nules. / MEDITERRÁNEO

En el 2015 llegó a la alcaldía como el concejal con menos votos. Desde ese momento, primero con CCD y después con Centrats en Nules, su proyecto político no ha dejado de crecer.

El principio no fue fácil. Me enfrenté a muchos prejuicios y el nivel de expectativa era muy bajo. Todos esperaban que fracasáramos, en especial con ese runrun alimentado por el PP. Yo siempre decía que nos dejaran trabajar y que nos juzgaran por nuestra acción y no por los prejuicios. Pero fuimos capaces de estar a la altura de las circunstancias, dejar de lado las diferencias y remar en la misma dirección. Al PSOE le castigaron cuando en la segunda legislatura decidió quedarse en la oposición. El votante de izquierdas no entendió su compadreo con el PP y que votaran con ellos para fastidiar al equipo de gobierno. Esos años en minoría fueron muy duros y provocaron incluso crispación internas. Pese a todo, el final la gente premió en las urnas nuestra gestión y nuestra coherencia.

¿Hasta dónde cree que puede llegar?, ¿ve posible acabar con la fragmentación del voto que está caracterizando a Nules?

Hay gente que ejerce un voto ideológico que no va a cambiar por nada y lo respeto, cada uno tiene sus motivos. El voto cautivo es una realidad sociológica a la que no pretendemos hacer frente. Lo que tenemos que intentar es convencer a quienes tienen esa capacidad de cambiar su voto por un sentido crítico de la gestión política. Sinceramente, me preocupa mucho más que el 25% de la gente no vote a nadie, no cree en el sistema, le da igual quien gestione o gobierne en su pueblo. Aspiro a ser capaz de ganarme la confianza de esas personas, más que cambiar el voto de quienes eligen otras opciones por cuestiones ideológicas inamovibles.

Desde su primera campaña electoral, siempre ha defendido que no dependen de nadie, ni tiene deudas ni compromisos ni disciplinas de partido a los que someterse. ¿Qué consecuencias tiene ese posicionamiento?

Si eres independiente asumes la soledad que supone que no venga nadie a apoyarte, pero tienes la libertad de no tener a nadie que te imponga lo que tienes que hacer. Ejerces una libertad real y absoluta. Mire, en la anterior legislatura, el PP presentaba mociones constantemente instando a la Generalitat a todo. Desde julio del 2023 ha dejado de presentarlas. ¿Es porque se han solucionado todas esas cuestiones? Igual es porque el gobierno ha cambiado y ahora no pueden exigirle nada a Mazón, no sea que les llame. En nuestro caso, gobierne quien gobierno, tenemos libertad absoluta para exigir. Nuestro proyecto no es perfecto, no lo hacemos todo bien, pero puedo asegurar que todo lo que hacemos, es pensando en lo mejor para nuestro pueblo.

Defiende que esa libertad la ejerce con hechos, no solo con palabras, que no es un eslogan.

Hubo un momento que marcó un antes y un después, en el que la gente entendió lo que significa ser independiente. Durante mucho tiempo, escuché a personas que me repetían aquello de que «algún día, el mar se llevará les casetes». En noviembre del 2021, con el temporal Blas, ese momento llegó. Recuerdo venir al despacho con una sensación de impotencia absoluta. Podía salir a echar la culpa a todos los Gobiernos de España por no hacer nada, pero la realidad era que el mar se estaba tragando les casetes que yo me comprometí a proteger. Lo pasé muy mal. Hablé con todos los partidos y con los vecinos y firmé un decreto para construir el muro. Hubo gente que me advirtió de que me la estaba jugando poersonalmente. Pero mi conciencia no me permitía hacer otra cosa. Ese muro es el mejor ejemplo de la unión entre un proyecto político y un pueblo.