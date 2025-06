Nules sube su apuesta y denuncia a Costas por dejadez de funciones y «desprecio absoluto»

Lejos de ceder ante el Ministerio para la Transición Ecológica, el Ayuntamiento de Nules sube su apuesta y anuncia la interposición de un contencioso administrativo «por indefensión gravosa», ante la falta de respuesta permanente de la dirección general de Costas a todas las preguntas que se realizan desde el municipio en relación a la regeneración y protección de su litoral.

Así lo ha anunciado el alcalde, David García, que para argumentar esta decisión municipal concreta que, solo en los últimos dos años, «por escrito», tanto por acuerdos unánimes tomados en el pleno directamente desde la alcaldía, se han enviado sucesivos requerimientos en los que se pide información sobre cuándo se va a invertir en el resto de las playas de la localidad.

«No se dignan ni a responder», remarca como crítica al «bochornoso silencio» de la administración estatal, sobre «un un tema que nos preocupa mucho, de forma objetiva, porque hay zonas de nuestra costa donde ya no hay playa». Para el alcalde, esa actitud pública supone un «desprecio absoluto» a la ciudadanía.

Nules aspira que la Justicia obligue al Ministerio a dar una respuesta, «que digan con claridad si no van a actuar y si van a hacerlo, que precisen cuándo». El alcalde confía en que no cabe otra resolución que no sea que el tribunal administrativo emplacen a Costas a contestar, y advierte que si la contestación no es satisfactoria para los intereses de la localidad «recurriremos a la vía judicial y a las más altas instancias, si hemos de ir a Europa, lo haremos».

El Ayuntamiento de Nules denuncia que hay zonas de su litoral que ya se han quedado sin playa. / MÒNICA MIRA

En sus argumentos de defensa, el Ayuntamiento incluye un histórico de los perjuicios que la dejadez de funciones del Ministerio, competente a la hora de proteger la costa y ha provocado en el municipio, así como el Estudio de Cantabria en el que el propio Estado planteaba la necesidad de intervenir para proteger el litoral de Castellón y donde se detallan las inversiones que hacen falta en Nules.

El escrito de demanda hace un recorrido desde la construcción del puerto de Burriana en 1947 y la aprobación de la Ley de Costas de 1988, y repasa los efectos que ha tenido en la localidad, «todo avalado con informes técnicos», la falta de inversiones para contrarrestar los efectos que la infraestructura sigue ocasionando aguas al sur.

García defiende que la denuncia apunta a la dejadez de funciones porque «el Ministerio debe asumir las competencias que tiene atribuidas» y si no lo hace, o debe asumir responsabilidades o modificar la ley para que esas competencias pasen a las comunidades autónomas.

Gestión del litoral

Este anuncio lo ha realizado García coincidiendo con la presentación de la jornada La gestión del litoral. Retos y oportunidades en la playa de Nules, que se celebrará en el municipio el 7 de junio.

La concejala de Playas, María José Esteban, ha explicado que en este encuentro se abordarán tres asuntos vertebrales: la propuesta de una nueva Ley de Costas a través de la Iniciativa Legislativa Popular; las alternativas técnicas a la regeneración; y la situación del litoral y les casetes frente al nuevo marco legislativo valenciano, para lo que se contará con la presencia del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

«No vamos a permitir que nuestra playa desaparezca y con ella, las oportunidades de desarrollo económico y social presentes y de las futuras generaciones» María José Esteban — Concejala de Playas de Nules

Esteban ha defendido que la intención de esta jornada es crear «un espacio de reflexión» en el que se planteen «soluciones reales y sostenibles», con el objetivo de «no permitir que nuestra playa desaparezca y con ella, las oportunidades de desarrollo económico y social presentes y de las futuras generaciones».

David García ha incidido en que Nules «quiere las mismas playas que tienen Benicarló o Benicàssim, donde se han invertido cantidades ingentes de dinero, y no hay justificación para que no sea así». Desecha los contraargumentos en los que se apunta a los efectos del cambio climático, porque opina que no tienen fundamento dado que «el cambio climático afecta por igual a todo el litoral, pero donde se invierte no se nota y donde no se hace nada, sí».

Los pleitos con Costas

Esta no será la primera vez en la que Nules se enfrenta a Costas ante los tribunales. Los casos más significativos son los que tienen que ver con la construcción del muro de protección de les casetes de la playa del Bovalar; la instalación de una pasarela en la playa de les Marines y la reclamación patrimonial contra la Generalitat por no compensar con inversiones la construcción del puerto de Burriana.

En cuanto a los dos primeros casos, el alcalde explica que en su momento, el Ministerio sancionó al Ayuntamiento por haber realizado esas dos actuaciones sin autorización en Dominio Público Marítimo Terrestre. En ambos, el consistorio recurrió la sanción apelando al cumplimiento de dos leyes estatales, la que hace referencias a las competencias municipales en cuestiones de protección civil y la que establece la obligatoriedad de hacer accesibles los espacios públicos.

En cuanto al juicio contra la Generalitat, los argumentos municipales fueron rechazados en primer instancia por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ante cuya resolución el consistorio ha presentado recurso, que está en tramitación.