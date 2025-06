Albocàsser acusa a la Generalitat de impedir la entrada de un técnico al centro de enfermos mentales para evaluar las instalaciones

El Ayuntamiento de Albocàsser ha denunciado que la Generalitat, a través del IVASS, ha impedido el acceso del técnico municipal al centro de enfermos mentales (CEEM) de la localidad. La "clausura del centro" ha sido anunciada recientemente por la Conselleria, y el objetivo del Ayuntamiento es comprobar el estado real de las instalaciones y del edificio. Según explica la alcaldesa, Isabel Albalat (PSPV-PSOE), esta negativa supone "una nueva muestra de la falta de transparencia y de consideración hacia el consistorio y hacia los vecinos" de Albocàsser.

Esta reacción del equipo de gobierno socialista se produce horas después de que la Conselleria de Servicios Sociales, controlada por el PP, anunciara, como ha publicado este martes Mediterráneo, que trasladará "de forma inminente" a la mayoría de los usuarios del CEEM de Albocàsser a la residencia de mayores de Burriana tras el informe técnico que aconseja reubicar en otro lugar a los pacientes dado los problemas estructurales que presenta el edificio.

Albalat ha lamentado que, a pesar de las semanas transcurridas desde el anuncio del "cierre" por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, el Ayuntamiento aún no ha recibido los informes técnicos que declaran el edificio en situación de ruina inminente. Estos informes, según la Generalitat, justifican la decisión de cerrar el centro. "Los hemos solicitado por activa y por pasiva, pero no hemos recibido ningún tipo de respuesta", asegura. "No nos han dejado acceder para comprobar el estado del edificio ni nos han hecho llegar ningún documento técnico. Nos encontramos ante un proceso opaco y sin ningún tipo de diálogo ni colaboración institucional", ha asegurado Albalat.

La alcaldesa también ha denunciado la falta de propuestas alternativas por parte de la Conselleria. "Ni se nos ha planteado ninguna opción para mantener el servicio en la capital del Alt Maestrat, ni tampoco para asegurar que los 32 usuarios y la treintena de trabajadores continúen en Albocàsser. Primero dijeron que los trasladarían a Bétera, y ahora hablan de Burriana, Castelló y les Coves de Vinromà. Todo es incertidumbre e improvisación", ha afirmado.

Desde el Ayuntamiento, se ha reclamado a la Conselleria la remisión urgente de los informes técnicos y que se permita al técnico municipal evaluar el estado de las instalaciones. "Albocàsser no puede quedar al margen de las decisiones que afectan de manera tan directa a nuestro futuro. Exigimos explicaciones, soluciones y respeto institucional", ha concluido la alcaldesa.