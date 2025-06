Vox se alía con la izquierda en Almassora para echar del gobierno a los dos tránsfugas y la alcaldesa reitera que seguirán

El pleno de este lunes de Almassora ha dejado una unión política que pocas veces se ha visto por la gran diferencia ideológica entre los partidos alineados. Aunque ha sido a través de una propuesta que no va a suponer ningún cambio pese a haberse aprobado, el momento más simbólico de la sesión ha sido ver que Vox se ha aliado hasta en dos ocasiones con la izquierda para apoyar dos mociones impulsadas por esa bancada, una por Compromís y otra por el PSPV-PSOE.

La primera ha sido la más trascendente dada la repercusión que tenía. Era una moción para exigir la retirada de las áreas de gobierno de los dos concejales tránsfugas, Vicente Martínez-Galí y José Martínez, que abandonaron Vox para pasarse al grupo de no adscritos.

Intervención de Compromís

El portavoz de Compromís, Julià Gómez, ha sido el encargado de leer el texto introductorio y, tras repasar los orígenes del primer Pacto Antitransfuguismo en 1998, ha explicado que "esto no va de colores, sino de ética y responsabilidad política, de lealtad y respeto a los votantes, y son detalles que tendríamos que cuidar". "Este pacto fue un acuerdo de todas las fuerzas para aislar el transfuguismo y aquí se está haciendo todo lo contrario", ha añadido.

Vox

Como era de esperar, la voz más crítica ha sido la de la concejala de Vox, Elena González, que ha arremetido contra sus dos excompañeros de partido. "El transfuguismo es una traición, lo dicen los hechos, una estafa, un fraude. Tenemos dos concejales que abandonaron el partido, pero que siguen sentados como si nada hubiera pasado. Es una perversión del sistema, un atajo inmoral para conservar el poder, ya que están usurpando una representación que ya no le pertenece", ha esgrimido, a la vez que ha aseverado que "no vale todo para conservar un sillón".

PSPV-PSOE

Desde el PSPV-PSOE, su portavoz y exalcaldesa, Merche Galí, ha pedido a la alcaldesa, María Tormo (PP), que "se decida y nos diga a quién le va a dar su apoyo". "No todo es válido para mantener las sillas, la transparencia es la que tiene que reinar. La alcaldesa no ha dado ninguna explicación y lo que se merecen los almassorins es saber lo que ha pasado", ha señalado.

Martínez-Galí (no adscrito)

Una de las intervenciones más largas ha sido la del propio Vicente Martínez-Galí (no adscrito), que ha indicado sobre la oposición que "era previsible que tendrían la voluntad de seguir con este circo político". "También es previsible que no vamos a participar en este circo ni a dar pie a manipulaciones que no nos van a llevar a ningún sitio".

Y ha dejado claro que "no se ha vulnerado ningún aspecto del Pacto Antitransfuguismo, digan lo que digan y manipulen lo que quieran", al tiempo que ha reiterado que "no se ha integrado en ninguna otra formación política", pese a los comentarios que ha habido.

Por alusiones, ha recordado las dos motivaciones que le empujaron a salir de Vox: "La ruptura unilateral de un compromiso que asumí y firmé en la candidatura; y las prácticas políticas y actuaciones que son de dudosa muralidad y se han reproducido desde hace demasiado tiempo".

PP

El portavoz del PP, Vicente Blay Casino, se ha sorprendido de por qué Compromís y PSPV "se rasgan ahora las vestiduras" ante este caso, pero no dijeron nada y "no les pareció mal" hace unos años cuando el concejal Javier Mollá dejó de estar en las filas de Ciudadanos para pasar a integrar la lista del PSPV-PSOE. "Cuanto menos es cínico y descarado ese cambio de criterio", ha apuntado.

Y ha animado al PSPV y Compromís a presentar una denuncia ante el Ministerio Fiscal si ven que se está incumpliendo la ley. "Mientras ustedes continúan en ese circo político y sumando ruido que les va muy bien, este equipo de gobierno (que en varias ocasiones, para despejar dudas, ha recalcaldo que está formado por 10 concejales: 8 del PP y los dos no adscritos) quiere seguir gestionando para que Almassora siga sumando oportunidades", ha concluido.

Alcaldesa

Tras una nueva ronda de intervenciones, la última en hablar ha sido la alcaldesa, María Tormo (PP), que ha sido muy rotunda a la hora de dejar claro si los dos concejales no adscritos van a seguir o no en el gobierno. "La competencia para retirar áreas de gobierno es exclusiva de la alcaldesa. El pleno no tiene ninguna potestad para revocarlas y me remito y me mantengo en el decreto de alcaldía que firmé el 15 de mayo" (en el que desvelaba el nuevo reparto de áreas tras la salida de Vox del gobierno, pero con los dos no adscritos siguiendo con los cargos que ostentaban.

Esta moción ha salido aprobada por 11 votos a favor (PSPV, Compromís y Vox) y 10 en contra (PP y los dos no adscritos).

Acto seguido, Vox también ha dado su apoyo a una moción impulsada por el PSPV-PSOE para devolver al pleno sus competencias, en la que PSOE, Compromís y Vox se han vuelto a alinear.