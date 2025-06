Vinaròs pide un crédito de 3,6 millones para impulsar inversiones "prioritarias": Todas las actuaciones

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado en un pleno extraordinario la concertación de un préstamo previsto en el presupuesto municipal por un importe de 3.560.380 euros para realizar hasta un total de 23 actuaciones, entre ellas inversiones "prioritarias" este 2025 como el auditorio municipal, el nuevo pabellón polideportivo o la nueva Escola d’Art, entre otras.

El concejal socialista Guillem Alsina destacó que esta nueva operación de crédito “llena de promesas de progreso y nuevos equipamientos esconde un caballo de Troya que ha hecho saltar todas las alarmas”. Alsina se refirió a que entre estas 23 propuestas se incluye la intención de compra de suelo público en la partida de Nuevas Infraestructuras Urbanas para construir una infraestructura lúdico-recreativa, que dijo que no cuenta con los informes técnicos favorables, a pesar de que el gobierno ya intentó el pasado mes de noviembre su aprobación.

“Este es el tercer expediente que abren para intentar comprar suelo y destinarlo a nuevas infraestructuras. Por decreto de alcaldía se retiró entonces el punto del orden del día, abrieron luego otro expediente que también cerraron y han vuelto a abrir otro. Creo que los informes técnicos que tienen en contra son suficientemente alarmantes como para retirar este punto, quitar esta partida y volver a proceder en otro pleno a la aprobación de las otras 22 actuaciones que tienen previstas. No puede aprobarse esta partida con estos informes técnicos tan desfavorables que advierten que no hay necesidad concreta ni proyecto que justifique esta compra y que hay alternativas de suelo públicas y gratuitas cercanas al terreno que pretenden adquirir, entre otras justificaciones”.

El edil de Hacienda, Lluis Gandia, acusó a Alsina de “sembrar dudas, tirar la piedra y esconder la mano e intentar paralizar la acción de gobierno. Esta operación de préstamo tiene muchos proyectos que son muy importantes para la ciudadanía y que ustedes no llevaron a cabo en 8 años, entre ellos la plaza Primero de Mayo, el pabellón polideportivo o el auditorio. Pueden continuar hablando de un caballo de Troya, pero hoy en día no hay ningún expediente abierto para nuevas infraestructuras urbanas, y cuando este ayuntamiento compre suelo municipal lo hará con todos los informes técnicos favorables. No somos suicidas. Entonces tendrán ustedes que explicar a la ciudadanía porqué se oponen. Seguiremos trabajando en los proyectos que los socialistas no hicieron”.

Gandia también señaló que “en esta operación de crédito, el expediente cuenta con todos los informes técnicos favorables. Está leyendo el expediente de un asunto que hoy no llevamos a pleno. No renunciamos a comprar suelo público para nuevas infraestructuras urbanas, y puede estar seguro de que cuando lo hagamos lo haremos con los informes favorables”.

La alcaldesa Maria Dolores Miralles cerró el punto corroborando las palabras de Gandia. “Quiero dejar claro que el expediente al que se refieren está archivado. Queremos comprar suelo, pero con los informes técnicos favorables”, indicó.

Modificación de crédito para complementar partidas

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado, aunque con el voto en contra de PSOE y Compromís, una modificación de crédito por importe de 1.489.000 euros con cargo al remanente de tesorería para suplementar, según explicó el concejal de Hacienda, Lluis Gandia, diferentes partidas del presupuesto 2025.

Por parte del PSPV-PSOE, la concejala Eva Bibián destacó que el equipo de gobierno ha realizado ya 23 modificaciones presupuestarias desde que en febrero se aprobó el presupuesto 2025 “en partidas que ya sabían que eran insuficientes, lo que, junto al préstamo de 3,5 millones, demuestra que su presupuesto era de escaparate y una clara muestra de su nefasta gestión”. Bibián también subrayó que el equipo de gobierno tiene previsto destinar 100.000 euros a la remodelación de la plaza de la Mera, para dar cabida a un escenario desmontable que permita realizar eventos. Un gasto que consideró “innecesario”. La concejala socialista justificó también el voto en contra por considerar que PP, PVI y VOX “se esfuerzan en hacer creer que en Vinaròs todo funciona, cuando hay una limpieza viaria claramente deficitaria, el estado del asfalto en viales es lamentable en muchos puntos, hay caminos rurales abandonados o zonas de costa en las que no se ha actuado a las puertas del verano, y a todo ellos se suma el caos urbanístico al que han sumido al municipio, con medio pueblo levantado por obras”.

Gandia contestó a la concejala socialista recordando que el anterior gobierno municipal no tuvo presupuesto municipal durante todo un año y señaló que “el caos urbanístico que ustedes dicen es transformar Vinaròs, y después de 8 años de su gobierno en los que no hicieron nada ni levantaron ninguna calle, ahora se están realizando inversiones transformadoras de la ciudad que, sí, es normal que conlleven molestias a los vecinos, pero significará una muy importante mejora para muchos años en estas calles”. Gandia señaló que “hemos venido a recuperar el tiempo que ustedes perdieron”. Y en cuanto a la reforma de la plaza de La Mera, señaló que “forma parte del proyecto de dinamización del centro de la ciudad”.

Amortización de deuda

Por último, el Ayuntamiento de Vinaròs aprobó en esta sesión por unanimidad la amortización de diferentes préstamos por un importe de más de 3,4 millones, lo que supondrá, según dijo el concejal de Hacienda Lluis Gandia, que el Ayuntamiento de Vinaròs tenga una gran capacidad financiera tras amortizar este 2025 un total de amortizará este ejercicio 2025 un total de 4,2 millones de deuda.

También se aprobó una modificación presupuestaria para destinar 45.000 euros a proyectos eventuales, entre ellos reformas en los paelleros de la ermita para garantizar la seguridad por un importe de 22.000 euros. Otra modificación presupuestaria aprobada fue por un importe de 490.000 euros del remanente de tesorería de 2024 para dotar algunas partidas del ejercicio 2025, entre ellas la renovación de la iluminación del túnel del paseo marítimo o la renovación de la fuente de la plaza Jovellar, entre otras.