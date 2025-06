Almassora urge más Guardia Civil tras 63 avisos sin patrullas en el último año y medio

Almassora reclama de manera urgente más presencia de agentes de la Guardia Civil para reforzar la seguridad en sus calles. Esta petición del Ayuntamiento, que viene de lejos, volvió a elevarla la alcaldesa, María Tormo, en el pleno del lunes, en el que dejó patente de nuevo la necesidad de tener más efectivos y recursos en la localidad.

Para ejemplificar esa falta de guardias civiles, la munícipe explicó que a lo largo del último año y medio la Policía Local ha hecho 63 requerimientos para disponer de una patrulla de la Benemérita, pero en los que no pudieron contar con el servicio del instituto armado. «Fueron 46 llamadas en 2024 y en lo que va de año ya llevamos 17», lamentó la alcaldesa del PP, quien criticó «la inacción del Gobierno central» para aumentar la «poca» plantilla de efectivos.

Tormo lamenta que, como consecuencia de esa ausencia de guardias civiles, es la Policía Local la que se ve obligada a suplir esa falta de patrullas con más servicios e intervenciones, lo que implica a su vez a los agentes locales trabajar «muchas horas extra».

En su discurso, a preguntas del portavoz de Compromís, Julià Gómez, la primera edila reiteró que urge «estabilidad en la plantilla y más recursos», ya que de las 14 plazas vacantes que hay en la Guardia Civil en Almassora, «se han cubierto cero», y «no vale con que ahora digan que en unos meses vendrán agentes de prácticas». Además, también recalcó la petición de contar con «un cuartel digno», ya que el actual fue construido hace 100 años y no está en las mejores condiciones.

Carta a la subdelegada

Tormo hizo referencia a la carta que le envió ella, acompañada por la firma de los presidentes de las asociaciones vecinales, a la subdelegada del Gobierno en diciembre del año pasado, en la que le recordaron «los problemas de seguridad ciudadana» en el municipio y que provocan «una preocupante sensación de intranquilidad».

«Los ciudadanos nos reclaman una mayor presencia policial en nuestras calles, en aquellas zonas que presentan una mayor conflictividad», reza la misiva. Una descripción que, entre otros, hace referencia especialmente al barrio de Botànic Calduch, sobre el que la Subdelegación anunció hace unos días que prevé poner en marcha un plan de choque para tratar de atajar la inseguridad, pero del que la alcaldesa criticó que no tiene noticias «ni ha recibido una llamada».

«No hay sobresueldos»

Durante el pleno, la concejala de Vox, Elena González, le preguntó a Tormo sobre supuestas gratificaciones que habría percibido un alto cargo de la Policía Local a lo largo del año pasado. La alcaldesa dejó claro que «sobresueldos no hay ninguno». «Aquí hay horas extra que la persona que las ha trabajado las tiene que cobrar. Me parezcan muchas o me parezcan pocas, son las que corresponden al trabajo hecho», respondió.

«Se han hecho muchas horas extra, no solo en el departamento de Policía, y quien las trabaja las debe cobrar», concluyó la primera edila.