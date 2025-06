Los 'dolçainers i tabaleters' de Vinaròs se rebelan contra la "censura" de su tradicional concierto en las fiestas

Si el año pasado el equipo de gobierno de Vinaròs (PP, PVI y Vox) eliminó del programa de fiestas de Sant Joan i Sant Pere la llegada de la Flama del Canigó, por considerar que tenía connotaciones políticas, ahora lo ha hecho con el tradicional concierto del Vermut de Festes de la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs, por una pieza crítica que tocaron el pasado año.

El miembro y portavoz de la Colla de Dolçaina i Tabal, Jordi Sanç, acusó al tripartito de haberles “censurado” de la agenda festiva, que se celebran del 20 al 29 de junio, su tradicional concierto festivo. La entidad ha anunciado que, tras esta decisión, no estará presente este año en ningún acto de las fiestas.

Según Sanç, el motivo esgrimido por el equipo de gobierno para suprimir este concierto del programa de fiestas es que “no les gustó” que el pasado año, en la pieza crítica que la Colla tocó denominada ‘Les albaes del Maestrat’ se criticara el pacto entre PVI, PP y Vox, se criticara que el Ayuntamiento no homenajeara al poeta Vicent Andrés Estellés y mostraran su apoyo a la llegada de la Flama del Canigó, que ya fue eliminada del programa festivo el pasado año por el tripartito, tras llegar a Vinaròs desde el año 1971.

Foto de Jordi Sanç. / Javier Flores

“En el concierto que hacemos cada año, se toca una pieza que es ‘Les albaes del Maestrat’, una pieza autóctona que se perdió y que recuperamos que siempre tiene un mensaje crítico. Nosotros siempre criticamos en estas albaes cosas que no nos gustan del Ayuntamiento, la Generalitat o el Gobierno. Lo hemos hecho desde el primer hasta el último concierto vermut, pero, al parecer, no les gustó el mensaje que transmitimos en el último concierto el pasado año ni al PP, ni al PVI ni a VOX”, explicó Sanç.

"Cantamos de una manera respetuosa"

Sanç defendió que la crítica realizada en les albaes, se hace todos los años “y lo cantamos de una manera respetuosa, sin usar el insulto ni la descalificación, como siempre. Con crítica, sí, pero con letras respetuosas. Además, el hecho de que nos hayan dicho que podemos hacer el concierto pero sin aparecer en el programa de fiestas, entendemos que es una censura, porque no tiene sentido hacer un concierto que no está incluido en el programa festivo. También creo que el Ayuntamiento ha tenido represalias en contra nuestro porque, si antes salíamos a hacer pasacalles varias veces al año, ahora desde el Ayuntamiento se nos ha ofrecido salir sólo un día, precisamente el día de Sant Joan, cuando no queremos salir porque nunca hay gente”.

¿Cómo se enteraron?

En cuanto a cómo desde el Ayuntamiento se les informó que el concierto no estaría incluido en el programa, Sanç explicó que “nos enteramos de esta censura cuando tras presentar la instancia como todos los años, llamamos varias veces al concejal de Fiestas, Víctor García, en el mes de mayo. Tras varias llamadas, nos comunicó que la alcaldesa se había enfadado por lo que dijimos en el concierto en las pasadas fiestas y que el equipo de gobierno no quería que se hiciera el concierto vermut. Nos sorprendió, porque si nos estaban contentos con este mensaje, lo normal hubiera sido que al concluir las fiestas se pusieran en contacto con nosotros para valorarlo. No lo han hecho en ningún momento, y nos hemos enterado en el momento en que presentamos la instancia y llamamos al concejal, es decir, a última hora”.

"Un ataque a la cultural"

Desde la Colla de Dolçaina i Tabal se ha señalado que esta decisión “ha sido un ataque a la cultura vinarocense y valenciana”.

“No actuaremos en Vinaròs, a no ser que alguien que no sea el Ayuntamiento nos lo pida, y también actuaremos en otras poblaciones. El concierto de intercambio que teníamos pensado hacer para fiestas de Vinaròs lo haremos en Xert el 21 de junio a las 18 horas”, concluyó.

Para Sanç, el Ayuntamiento “nos ha censurado acusándonos de hacer política y no cultura popular, donde entra la crítica política, y no volveremos a actuar para el Ayuntamiento de Vinaròs a no ser que rectifique”.

Sanç también quiso aclarar que durante el gobierno de PSPV y Compromís, les albaes también eran críticas con ellos y no fueron censurados.

“Creo que lo que hay detrás de esta censura es la voluntad de silenciar a una parte de la población. Consideramos que las fiestas deben ser inclusivas y en este momento no lo son. No permiten la llegada de la Flama del Canigó y no nos permiten hacer este concierto vermut”, concluyó.

El tripartito guarda silencio

Desde el equipo de gobierno han guardado silencio este miércoles y se remiten a la rueda de prensa de presentación de las fiestas que realizarán este jueves, en la que darán su versión.