El tripartito de Vinaròs responde a los 'dolçainers': "No hay veto, pero queremos unas fiestas despolitizadas"

El vicealcalde de Vinaròs, Juan Amat, ha contestado a las declaraciones de la Colla de Dolçaina i Tabal, cuyo representante, Jordi Sanç, denunció que el Ayuntamiento les había censurado el tradicional concierto del Vermut de Festes por haber tocado una pieza musical con una letra crítica con el pacto entre PP, PVI y VOX.

Según Amat, el Ayuntamiento “apuesta por unas fiestas despolitizadas. Entendemos que las fiestas deben ser un punto de encuentro para que todos se sientan cómodos y no caben actos que convierten su actividad en activismo político". "En ningún momento se ha vetado ningún acto. Se les ha dicho que no se les incluia en el programa, lo cual no quiere decir que no puedan actuar", añade el vicealcalde popular de Vinaròs.

Pueden actuar, pero sin cobrar

"Lo que no dijeron en su comparecencia es que además de no estar incluidos, el gobierno municipal les dijo que no iban a contratar una actuación para que se criticara ninguna formación política, ni del gobierno ni de la oposición. Pueden actuar, simplemente se les comunicó que no se les incluiría en el programa de fiestas y no se les pagaría la actuación", explica.

"El año pasado estos señores cobraron 500 euros por este concierto, y les dijimos que este año no estábamos interesados en contratar esa actuación. Si de eso se deduce que hay un veto, todos los ayuntamientos de España estaríamos vetando a todos los grupos que no se les contrata”, concluye.