"Nuestra prioridad es la construcción del nuevo centro de salud de Orpesa"

-¿Qué balance hace de estos cuatro años como alcaldesa?

-Muy positivo porque son muchas cuestiones que se han podido llevar adelante o iniciar aunque no estén terminadas. Un proyecto del que me siento especialmente satisfecha ha sido la obra del cierre del canal de la Illeta. Aunque no vaya a ser una panacea, estoy totalmente convencida de que va a frenar que la playa de Morro de Gos se desangre cuando hay temporales. Confío en que vaya sedimentándose poco a poco y volvamos a tener una playa que sea la envidia de la provincia.

-¿De qué siente mayor orgullo?

-De haber sido capaz de liderar un equipo de gobierno conformado por tres fuerzas políticas diferentes: Ciudadanos, PP y Vox. Yo lidero desde Ciudadanos un partido moderado de centro y no era fácil coordinar posiciones distintas. Pero hemos trabajado con una gran sintonía. Somos un tripartito, no una coalición al uso, y haberlo sacado adelante es lo que más me satisface. Para mí la política es también eso: consenso y diálogo.

-¿Cómo ha cambiado su visión política desde que asumió el cargo por primera vez?

-Te das cuenta de que las cosas son mucho más complejas de lo que parecen desde fuera. Hay muchas aristas que hacen que no todo dependa de una decisión política. Burocracia, falta de personal, competencia de otras administraciones… Aun así, he tenido siempre clara la hoja de ruta para Orpesa. Me he centrado en proyectos que no se ven, pero que son fundamentales: canalizaciones, riego, agua… Todo lo que está debajo del suelo y no luce, pero es imprescindible.

-¿Qué diferencias ha notado entre el pacto con el PSPV y el actual?

-He estado más cómoda trabajando en esta legislatura. He visto más lealtad. Desde el principio nos propusimos centrarnos en Orpesa y dejar cuestiones identitarias a un lado. En la anterior legislatura, la rivalidad fue absurda y no se llevó bien el cambio de alcaldía. En esta etapa ha sido todo lo contrario.

-¿Ha sido difícil gestionar discrepancias con partidos como Vox en el gobierno local? Hubo disparidad de voto en los plenos en proyectos como la Agenda 2030.

-Para nada. Cuando hay respeto, no hay problema. Aunque no compartas ideas, puedes convivir políticamente. Por ejemplo, con la Agenda 2030 o algunos temas de cultura, ha habido libertad de voto y cada partido ha manifestado su opinión. Pero no ha pasado factura. Al revés, creo que eso ha fortalecido al equipo de gobierno.

La alcaldesa de Orpesa, Araceli de Moya,en una imagen de archivo de la construcción del depósito de agua. / EVA BELLIDO

-¿Qué asuntos ha trasladado a su sucesor, el popular Rafael Albert, como prioritarios?

-No hay nada que no sepa ya. Trabajamos codo con codo desde el primer día. Tenemos una hoja de ruta conjunta firmada por los tres portavoces, con proyectos como el nuevo centro médico, la ampliación del polígono, la regeneración del litoral o el plan para la zona sur. Algunos ya se han ejecutado, como el cierre del canal de la Illeta, que ha sido esencial para avanzar en la recuperación de las playas.

-¿Cómo afronta su nuevo rol como vicealcaldesa?

-Me encantaría seguir siendo alcaldesa, porque es lo que más me gusta en esta vida: trabajar por mi municipio, Orpesa, y mis vecinos. Pero afronto el cambio con normalidad y responsabilidad. Voy a seguir al frente de todas mis áreas y daré el máximo apoyo al nuevo alcalde, como él ha hecho conmigo. Lo asumo con gratitud y con la ilusión de seguir aportando.

-¿En qué proyectos va a volcarse en esta nueva etapa?

-Seguiré impulsando áreas clave como empleo, desarrollo local, innovación, urbanismo… Estamos trabajando en el centro tecnológico y ya tenemos una reunión con el director general en Alicante. También vamos a reforzar los estudios agrarios y el aula Natura, con formación homologada para jóvenes y personas desempleadas con conocimientos del campo. Estoy muy enfocada en romper con la estacionalidad laboral y en que los oropesinos tengan más salidas aparte del turismo. En urbanismo tengo encima de la mesa seguir con el desarrollo de la Catalaneta, el hotel de lujo de la zona sur, canalizaciones, abastecimiento, obras pendientes como la calle Los Naranjos… Además, vamos a seguir trabajando para la construcción del tercer colegio, previsto en Les Amplàries.

-¿Volverá a presentarse como alcaldesa en el 2027? ¿Lo hará por Ciudadanos, tras haber sido nombrada recientemente además coordinadora provincial o no descarta ir a otra agrupación?

-Falta mucho tiempo, y en política hay que saber administrar los tiempos. Hoy por hoy, estoy volcada en Ciudadanos, el partido que me ha permitido ser alcaldesa y en el que me siento cómoda y orgullosa. Como coordinadora provincial, mi obligación ahora es escuchar a los afiliados, cargos y sociedad civil, recuperar la cercanía y no perder el pulso de la calle.

En estos dos años al frente del consistorio, Araceli de Moya ha impulsado proyectos destacados como la red de riego de les Amplàries o el nuevo centro de salud. / Eva Bellido

-¿En qué punto están proyectos como el centro médico, la residencia o el polideportivo?

-El centro médico es el que más posibilidades tiene de avanzar. Cedimos toda la parcela para éste, pensando en el crecimiento de Orpesa y evitando zonas inundables. Con la residencia, vamos hacia una fórmula público-privada. No hay recursos para construirlas todas como se prometió en la legislatura pasada. El polideportivo se replantea como una ciudad deportiva más completa, aunque está condicionado por el proyecto de desdoblamiento de la N-340.

-¿Qué legado cree que deja tras estos cuatro años?

-Creo que he sido una alcaldesa cercana, que ha trabajado con determinación. He estado siempre al lado de mis vecinos, dispuesta a ayudar, y he conseguido consensos importantes. He sido alcaldesa con un partido pequeño, pero con muchas ganas de trabajar.

-¿Y cómo le gustaría que la recordaran como alcaldesa?

-Como una vecina más, con ilusión por Orpesa, con vocación de servicio y con el deseo real de mejorar la vida de todos.