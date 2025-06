“L’Orgull també és rural”: Un poble de Castelló dona el tret d’eixida al Correbandera del QueerFest

El municipi de Vistabella del Maestrat donarà el tret d’eixida aquest dissabte 21 de juny al Correbandera del QueerFest 2025, una iniciativa itinerant de visibilitat i reivindicació LGTBIQ+ al món rural, que recorrerà diversos pobles de les comarques de Castelló.

A més, l’’Ajuntament de Vistabella, governat per Compromís, ha organitzat una jornada participativa amb tallers, lectura de manifest, hissada de bandera i ball rodat, que culminarà amb el traspàs simbòlic de la bandera a la següent localitat, Atzeneta del Maestrat.

L’alcalde de Vistabella, Jordi Alcon, ha destacat que “és molt important que l’Orgull arribe als pobles. Vistabella sempre ha sigut un poble compromés amb la llibertat i la igualtat, i enguany obrim el correbandera amb orgull i responsabilitat.”

L’acte començarà a les 9.30 h amb un taller de cartelleria a l’Oficina de Turisme. A les 10.15 h tindrà lloc la sortida del correbandera des de la Plaça del Dau, amb lectura de manifest i hissada de la bandera. A les 10.45 h, un ball rodat per la igualtat tancarà la jornada.

Recorre altres municipis

El Correbandera recorrerà també els municipis de Atzeneta, Benlloc i Vilafamés, com a part del programa del QueerFest 2025, amb accions coordinades pel territori per enfortir la xarxa de suport i visibilitat LGTBIQ+ des del món local.

Des de Compromís es fa una crida a tota la ciutadania, entitats i col·lectius a participar d’aquesta celebració reivindicativa i a continuar construint pobles oberts, diversos i lliures de LGTBIfòbia, així com a sumar-se al manifest, que exigeix institucions compromeses a eradicar qualsevol forma de discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere. “Portem l’orgull a cada racó perquè cada persona mereix sentir-se lliure i reconeguda on visca, també als nostres municipis menuts”, defensa Alcon.

A més, afegeix: “Al ple de l'Ajuntament, el mateix dissabte, aprovarem una proposta de Compromís per a la commemoració del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, i de suport a la prohibició penal de les "teràpies de conversió" contra les persones LGTBIQ+.