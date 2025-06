Premi per a una escola d'Onda per la seua diversitat lingüística

El CEIP Mestre Caballero d'Onda ha guanyat el “Tirant Avant: premi linguapax International 2025” pel seu vídeo “Podries” elaborat per l’alumnat de 6é d’Educació Primària en aquesta convocatòria de l’Agència d’Informació, Formació i Foment de l’Audiovisual (l’AIFFA).

Aquest concurs, Tirant Avant #BonDiaAlumnatAudiovisual és, amb 18 edicions, el Festival de les produccions audiovisuals i sonores elaborades per alumnat de diferents nivells de centres educatius dels diversos territoris del domini lingüístic. Nascut com una secció dels Premis Tirant a la Indústria Audiovisual Valenciana el 1997, el Tirant Avant té l’objectiu des de la seua primera edició de crear, formar i desenvolupar nous públics, sobretot infantils i juvenils, amb la finalitat de generar persones creadores i no únicament consumidores de produccions audiovisuals i sonores, uns dels llenguatges més habituals del segle XXI. Els criteris que regeixen aquest concurs són les aportacions a la igualtat de gènere, d'integració social, de memòria històrica i democràtica, de no discriminació, accessibilitat per a persones de capacitats diverses, d'una mirada ecològica i sobre diversitat lingüística i convivència entre les llengües.

En què consisteix el vídeo?

Alguns d’aquests ingredients són els que aporta “Podries”, un vídeo que està basat en el poema homòleg de la poetessa catalana Joana Raspall que, des d’una perspectiva senzilla i efectiva, fa descentrar-se d’un mateix per posar-se en el lloc de l’altre, tot d’una manera molt a mida de la solidaritat dels xiquets i xiquetes, un poema que per la seua trista actualitat està destinat a convertir-se en un poema sabut per tothom, un poema del patrimoni col·lectiu dels nostres xiquets i xiquetes.

Resolució del premi. / Mediterráneo

Per a fer-ho més inclusiu i adaptat a les característiques de tot l’alumnat del CEIP Mestre Caballero, aquest vídeo compta també amb la interpretació en llengua de signes per part d’un alumne del grup.

El poema era una peça integrada en l’obra de teatre “Ajudar a ajudar”, interpretada per l’alumnat dins del projecte Escolarts: l'escola fa teatre (ara innov@rts teatre). Aquesta obra, escrita per Núria Vizcarro és una obra que tracta de sentiments reals on la solidaritat i l’empatia són les claus per entendre la vida de les persones refugiades i la importància dels vaixells que treballen a la mar salvant vides. A l’obra, l’alumnat de l’escola aprèn amb aquesta història que, malauradament, hi ha situacions de la vida real que no són gens agradables i comprèn la importància de la generositat, l’afecte i la solidaritat per a fer, en definitiva, un món més just.

Finalment des de la direcció centre han volgut felicitar a tot l’alumnat de 6é, que enguany es gradua, per aquest premi i per la magnífica tasca que van fer, així com a tot el professorat implicat en el projecte.