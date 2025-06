Compromís exigeix a la Generalitat ajudes contra la plaga de conills als pobles de la Plana Baixa

Compromís registrarà per als propers plens als Ajuntaments de la Plana Baixa una moció conjunta per exigir a la Generalitat Valenciana la creació urgent d’una línia d’ajudes per fer front a la plaga de conills que afecta greument els camps i explotacions agràries de la comarca.

La iniciativa dona suport a la petició de La Unió Llauradora i Ramadera, que ha advertit que els conills es refugien i crien en parcel·les agrícoles abandonades, des d’on després envaeixen camps en producció, causant milions d’euros en pèrdues. Segons dades de l’entitat, els danys ocasionats per la fauna salvatge el 2024 superaren els 50 milions d’euros a nivell valencià.

“Els ajuntaments no tenen ni mitjans ni competències per fer front a aquesta plaga, i la Generalitat continua sense habilitar cap ajuda específica. Estem davant d’una emergència agrària i cal actuar de manera coordinada i directa”, ha assenyalat la diputada i vicealcaldessa a Vila-real, Maria Fajardo.

La moció que es presentarà reclama que la Conselleria d’Agricultura impulse ajudes directes als municipis per netejar i desbrossar parcel·les en desús, una mesura considerada essencial per trencar el cicle de reproducció del conill i reduir-ne la pressió sobre els camps.

Des de la coalició, subratllen que la lluita contra la sobrepoblació de fauna salvatge “no pot recaure exclusivament en els agricultors ni en societats de caçadors”, i que cal dotar d’eines els consistoris per protegir el sector agrícola local. A més, insten a què aquestes ajudes es tramiten amb caràcter urgent i flexibilitat administrativa, per tal que arriben a temps per a la pròxima campanya agrícola.