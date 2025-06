L’Associació Carmen de Burgos de Moncofa rep el premi Lila 2025 de feminisme

L’associació de dones Carmen de Burgos de Moncofa ha estat reconeguda amb un Premi Lila 2025, que otorga l’Associació de Dones Progresistes de Bétera en la seua ventidosena edició. L’entitat compta amb una trayectòria nodrida de premis a personalitats de renom, entre les que destaquen Cristina Almeida, Carmen Albors, Fernando Delgado, Fundación Vicente Ferrer, Julia Sevilla, Adela Cortina, Sor Lucía Caram, Almudena Grandes i Dolores Corella.

L'associació de dones Carmen de Burgos de Moncofa va rebre el premi en el Castell de Bétera el passat divendres, 20 de juny, en reconeiximent del seu treball en la defensa de la igualtat entre homes i dones i la denúncia de tot tipus de violència contra les dones. Un treball que desenvolupa des del’any 2018 en Moncofa, i, tal com explica Marisol Julià Martí, presidenta de l'entitat, "té com a fonament la formació en feminisme per la concienciació de la població en la detecció de la violència i la descriminació que oprimeix la vida quotidiana de dones i xiquets".

Associacions com la de Carmen de Burgos té un impacte molt positiu en el món rural. A judici de Julià, "construeixen espais on les dones es senten segures, on poden compartir experiències, empoderar-se i prendre consciència de la seua realitat. Permeten identificar els estereotips, els rols de gènere i la infravaloració de les seues capacitats intelectuals que les descriminen i les tanquen en l’àmbit domèstic". I el que ésmésimportant per la presidenta de l’associació Carmen de Burgos, "les ajuden a identificar els mecanismes de control que utilitza el patriarcat sobre els seus cossos i les seues vides".

Més premiades

Altres reconeiximents d’aquesta edició dels Premis Lila de Bétera han anat a parar a mans de:

María Teresa Hernández Herrero, magistrada-jutgessa amb la competència en matèria de violència sobre la dona o violència de gènere.

Regina Martínez Álvarez, per l’obtenció del Premi Nacional de Joventut en 2024 i donar visibilitat a la discapacitat amb el projecte NIMASDIMANO. Es tracta d’una iniciativa solidària en xarxes socials per interactuar i donar visibilitat a les persones que pateixen l’agensi, i trencar barreres, així com pel seu compromís social i actitut positiva.

Amparo i Maruja Martínez Martínez han estat reconegudes pel seu treball i defensa de la tradició i la indumentària valenciana, especialment de Bètera.