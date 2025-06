Cuatro décadas entre suelas y tapizados: se jubila un zapatero de toda la vida muy querido en Almassora

Zapatero y tapicero. Son oficios de toda la vida que la modernidad de los nuevos tiempos provoca que cada vez más estén en riesgo de extinción, pero que gracias a la perseverancia y la entrega tras años de dedicación pueden lograr subsistir. Esa es la fórmula que ha seguido durante décadas Buenaventura Manuel Palazón (conocido por todos como Ventura en Almassora), quien tras 42 años al frente de Ventura, sabater i tapisser, se acaba de jubilar.

Ventura Palazón, en su taller. / Toni Losas

A diferencia de lo que suele ser costumbre en estos casos, cuando un hijo suele coger el testigo para no perder el legado familiar de un negocio, Ventura entró en este mundillo por necesidad. Estando en la mili, le detectaron azúcar, por lo que a su regreso en Almassora, con el objetivo de encontrar una ocupación a la que pudiera dedicarse, le propusieron aprender el oficio de zapatero. «Y así empecé, adquiriendo los conocimientos básicos de este gremio», cuenta a Mediterráneo.

El primer punto de inflexión en su trayectoria fue la apertura, en 1983, de un pequeño local en la calle Sant Antoni, que fue el que puede considerarse su primer taller. «Pero no tenía bastante faena todavía para vivir solo de esto, así que lo compaginaba con ser celador en el Termalismo (ubicado en la parte de arriba de lo que ahora es el Palasiet en Benicàssim)», dice.

Otro paso que le permitió meterse de lleno fue sacarse el título en Arnedo (La Rioja), en 1988, de profesional del calzado y, a partir de ahí, fue sumando más aristas a su faceta de artesano, ya que aprovechó el bajón de trabajo en verano para aprender a hacer llaves, tapizar sillas y sofás, coser rejillas de sillas y un largo etcétera.

Codo a codo junto a su mujer

Ventura no ha estado solo durante estas décadas al frente del establecimiento, ya que ha contado con la inestimable e imprescindible ayuda de su mujer, Ana Sancho, que también se ha jubilado. Ella se centraba sobre todo en hacer arreglos a la ropa, ya sea coser o ajustar los bajos de un pantalón.

Ventura, junto a su mujer, Ana Sancho, en una foto del 2013. / Manolo Nebot

Tal fue la acogida que cosecharon que con el paso de los años se trasladaron a un local más grande (al número 43 de la calle Colón, donde está ahora la tienda y justo debajo de la vivienda familiar, aunque con el acceso tabicado para diferenciar espacios) y llegaron a abrir otro taller en Onda. «Allí estuvimos 12 años, del 2012 al 2024, pero al final no llegábamos a todo y decidimos quedarnos solo con el de Almassora», argumenta.

«Nadie aguantaría ahora»

Un dato que ejemplifica cuánto sacrificio implica esta ocupación es que «a principios de los 90, podía haber cinco o seis zapateros en Almassora, pero no duraron ni dos telediarios». «Este oficio no es cualquier cosa y hay que ser consciente de que es una profesión con la que no te vas a hacer rico. Tienes que invertir muchas horas, de lunes a domingo. Encima, al vivir arriba del taller, yo pasaba prácticamente todo el día aquí», relata, y recalca que «no todo el mundo vale para esto. Yo creo que hoy en día nadie aguantaría todo lo que hemos remado tantos años».

Ventura Palazón, junto al relevo que le ha cogido el testigo al frente del negocio, David Nova (d). / Toni Losas

Muchos se podrán preguntar cómo han podido resistir al boom del comercio electrónico, donde las ya tan asentadas compras por internet fagocitan al pequeño negocio de toda la vida, que difícilmente puede competir. Por suerte, en su caso, Ventura asegura que la clientela «no ha bajado». «Junto a la tapicería de sofás y sillas, los pedidos que más hemos tenido los últimos años han sido arreglos textiles. Hay gente que no sabe o no quiere coser un botón», afirma.

Aunque ya ha colgado el delantal de zapatero y ha traspasado el negocio, este remendador de calzado aún sigue yendo regularmente al taller. El motivo es que, aunque ahora la tienda ha empezado una nueva etapa con otro responsable, David Nova, la marca sigue siendo la misma (Ventura sabater i tapisser), por lo que desde hace unas semanas acude para ayudar y orientar a su relevo, con la esperanza de que se quede con el negocio durante mucho tiempo en Almassora. «Intento asesorarle en todo lo que puedo y darle algunos consejos que me ha dado la experiencia», concluye Ventura.