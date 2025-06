L’Alcora planta cara al odio y avanza ‘amb pas ferm’ por la diversidad

El Ayuntamiento de l’Alcora ha puesto en marcha su nueva campaña institucional con motivo del Día del Orgullo LGTBI, bajo el lema Amb pas ferm, una propuesta que, en palabras de la concejala de Igualdad, Tica Pons, «no es solo una campaña visual o comunicativa, sino una postura clara y contundente ante el contexto actual, en el que los discursos de odio contra el colectivo vuelven a crecer impunemente en todo el mundo, también cerca de casa».

«Nos quieren hacer creer que la igualdad es una ideología, que defender los derechos humanos es opcional. Nos quieren hacer retroceder. Pero desde l’Alcora decimos bien alto que no daremos ni un paso atrás», afirmó la edila.

Historia de lucha y valentía

Pons destacó que la historia del colectivo LGTBI «es una historia de lucha, valentía y resistencia. No podemos olvidar lo que ha costado llegar hasta aquí: las calles conquistadas con manifestaciones, las leyes que se han tenido que reclamar una y otra vez, las personas que han tenido que ocultar quiénes son por miedo, quienes han sufrido violencia, rechazo, burlas e invisibilización».

El alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, y la concejala de Igualdad, Tica Pons, con el cartel de 2025. / Javier Nomdedeu

Por ello, Amb pas ferm es también un homenaje «a todas las personas que lucharon antes, que abrieron camino. A quienes no pudieron ser quienes eran. A quienes, hoy, todavía tienen miedo».

Las palabras de la concejala reflejan con fuerza el espíritu de la campaña que, «con imágenes potentes y voces valientes, busca mirar a los ojos a la sociedad y decirle con contundencia que la diversidad no se toca, que los derechos no se negocian y que el odio no tendrá nunca cabida en nuestras calles, en nuestras escuelas ni en nuestras instituciones».

Hacia un futuro mejor

Pons culminó su reflexión con un mensaje contundente: «Desde l’Alcora alzamos la voz para dejar claro que amamos en libertad, vivimos con orgullo y caminamos unidos y unidas hacia un futuro mejor, sin miedo, sin vergüenza y con paso firme».

Desde el Ayuntamiento recuerdan que l’Alcora dispone de un servicio municipal LGTBI que ofrece atención personalizada, asesoramiento y acompañamiento a personas del colectivo. «Es una herramienta cercana y útil para quien necesite orientación o simplemente un espacio seguro donde ser escuchado», señaló Tica Pons, quien también incidió en que «creemos en una administración que cuida, que acompaña y que está al lado de su gente, especialmente cuando más lo necesita».