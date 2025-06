El llamativo rescate de un cachorro que cayó al fondo de una canaleta en Onda

La Policía Local de Onda rescató este jueves por la tarde a un perrito que había caído al fondeo de una canaleta. Según fuentes policiales, recibieron el aviso de un hombre que estaba trabajando por las inmediaciones del camino del Toll d'Ascla. Al asomarse a un muro, vio al can al fondo de la acequia y llamó a la policía, puesto que él solo no era capaz de rescatarlo.

"Tenemos un vehículo de la sección rural que tiene un lazo, que es una especie de cuerda que sale de un palo metálico. Lo enganchamos en el lomo del perro y tiramos con mucho cuidado hacia arriba hasta que pudimos cogerlo con las manos. Al sacarlo, le dimos agua y comida y lo llevamos a la asociación canina para que lo acogieran", cuenta el oficial a este periódico.

También explica que los agentes que acudieron estuvieron a punto de descolgarse hacia abajo mientras otros compañeros les cogían de los tobillos, pero no llegaban a cogerlo. "Al final, es sentido común. Hay servicios a los que vamos en los que tenemos que decidir en directo la mejor manera de proceder. En este caso, nuestro objetivo era encontrar la forma ideal en la que sacar al perrito sin que sufriera".

El oficial asegura que el can estaba asustado, pero bien de salud. Luego llamaron a una empresa que tienen contratada que se encarga de los perros abandonados o sueltos para que lo llevaran a una protectora, ya que le pasaron el detector de chip y vieron que no tenía. Gracias a la actuación policial, el perro no sufrió ningún daño y se encuentra a salvo.