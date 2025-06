La trobada de nanos i gegants preludia el final de les celebracions de Vinaròs

Vinaròs posa demà el tancament a deu dies intensos de celebracions dins de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere. Un dels actes més destacats de la recta final ha sigut la XXXIII Trobada de Nanos i Gegants, celebrada avui amb gran participació i expectació. L’esdeveniment ha comptat amb la presència de la primera parella de gegants i el primer grup de nanos de Vinaròs, que l’any passat celebraren el seu 80º aniversari.

La trobada, que se celebra ininterrompudament des de l’any 1989, ha introduit enguany una novetat respecte a edicions anteriors: en lloc de realitzar-se al matí, com era habitual, s'ha traslladar íntegrament a la vesprada, fet que ha permés una major afluència de públic i una atmosfera més festiva. Les colles participants han arribat des de punts del territori valencià i català, com Canovelles, l’Hospitalet de l’Infant, Vila-real, Salou, Tortosa, Malgrat de Mar, Valls, Alcover i Benicarló, que han acompanyat als amfitrions: la nombrosa colla de gegants, gegantons i nanos vinarossenca.

Després de la tradicional plantada a la plaça Parroquial i la recepció a l’ajuntament, es s'ha iniciat una animada cercavila pels principals carrers del centre de la ciutat, amb una gran acollida per part del públic. L’acte ha finalitzat de nou a la plaça, on el comunicador Julián Zaragozá va posar veu i context a cada colla convidada. L’ambient ha estat amenitzat per la música en directe de la banda del Gíngol, composta per músics de localitats de la província de Barcelona.

A banda de la trobada, també es celebren altres cites destacades, com el recital de la rondalla Mar i Terra i el sopar de gala al Cercle Mercantil i Cultural, que omplirà la nit d’elegància i tradició.

Per demà, últim dia de les celebracions, s’han programat diverses actuacions, com les de l’acadèmia Esplai, Macapi Country i la Big Band ESMUVI. També tindrà lloc la missa solemne en honor a Sant Pere, el XXIV Concurs de Paelles d’Entitats i el XIX Seguici Popular, amb la participació de la Muixeranga de Vinaròs, el Grup Folklòric Les Camaraes, la Banda Simfònica de la Societat Musical La Aliança i la Rondalla Mar i Terra.

Com a colofó, a mitjanit, tindrà lloc el castell de focs artificials, a càrrec de la Pirotècnia Tomás, per posar fi a unes festes que han combinat tradició, cultura i convivència amb alta participació.