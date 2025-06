Almenara comença una campanya per evitar els abocaments de residus a la via pública

L’Ajuntament d’Almenara posa en marxa una nova campanya de conscienciació per tal d’evitar l’abandonament de residus voluminosos a la via pública fora dels dies establits. Segons el consistori, aquests estris sols es poden traure els dijous en el nucli urbà i els diumenges a la platja Casablanca, o bé portar-los directament a l’ecoparc del polígon Trascastell.

L’objectiu principal d’aquesta acció és evitar que mobles, electrodomèstics o altres objectes grans s’acumulen als carrers, generant una imatge de deixadesa, problemes d’insalubritat i una sobrecàrrega per als serveis municipals de neteja i manteniment. Recentment, va impactar el cas d’una porta de cotxe abocada a la via pública, en el barri de l’Estació, com va informar Mediterráneo.

La Policia Local durà a terme un seguiment exhaustiu d’aquests dipòsits incontrolats. Els residus seran precintats i s’investigarà tant el seu contingut com la seua procedència per identificar-ne els responsables. La sanció per deixar voluminosos al carrer fora dels dies autoritzats pot arribar fins als 750 euros, segons recullen les ordenances municipals vigents.

L’alcaldessa, Estíbaliz Pérez, fa una crida a la responsabilitat del veïnat. «Traure els voluminosos quan toca evita problemes de salubritat, manté net el poble i permet a la brigada treballar amb eficiència. Fer-ho fora de termini implica haver de mobilitzar recursos extres que retarden altres feines importants», assenyala. També remarca que combinaran conscienciació amb el control i la sanció.

Els estris s’han de deixar als punts habilitats al costat dels contenidors els dies autoritzats, ja que la brigada municipal d’obres i serveis els recull els divendres al poble i els dilluns a la platja.

L’Ajuntament també recorda que l’ecoparc està obert de dilluns a divendres en horari de matí i vesprada, i els dissabtes al matí. A més, amb la targeta verda del consorci Palància-Belcaire es poden acumular punts per reciclar, que es transformen en descomptes en la taxa de residus de l’any següent.