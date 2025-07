Un helicòpter participarà en les obres al castell de Morella

Comencen una sèrie d’obres de restauració al castell de Morella. Els treballs consisteixen a reparar la muralla de dalt de la plaça de bous, habilitar una nova entrada accessible i pavimentar i tancar els edificis de la plaça d’armes. Entre les dades destacades, està que per poder fer les intervencions a la part més alta del monument es farà ús d’un helicòpter, ja que portaran per l’aire els materials necessaris a causa de les dificultats d’arribar.

L’Ajuntament va licitar al mes d’abril aquestes actuacions per 284.900,22 euros. Aquesta setmana han començat les obres amb la previsió que afecten mínimament les visites, de manera que els trasllats que fan els operaris per dins del monument paren a les 11.00 hores, quan obre al públic. A més, durant aquests dies també es porten a terme els treballs de neteja i desbrossament forestal en aquest espai. El taller d’ocupació de la Mancomunitat Taula del Sénia ha començat des de la plaça d’armes i baixaran fins a completar tot el recinte. Aquestes feines també paren quan el castell s’obre als visitants i canvien d’espai de treball.

Els treballs actuals no afecten a les visites al castell de Morella. / Mediterráneo

Una altra acció és arreglar el tram de la muralla situat al costat de l’entrada provisional a la fortalesa, per la plaça de bous, caigut l’any 2016 i condicionar un nou accés dalt del convent de Sant Francesc. També es repararà la muralla caiguda durant les pluges de la dana. Les obres tindran una duració de sis mesos i un pressupost de 130.559,64 euros. I es restauraran edificis de la plaça d’armes, de manera que es rehabilitarà el sòl i els tancaments. Serà on intervindrà l’helicòpter, en principi durant la setmana que ve. Aquesta part tindrà tres mesos per a executar-se,amb una inversió de 125.574,86 euros. Ara han començat els treballs arqueològics i estudiaran les restes de les civilitzacions que han habitat l’espai.

Aquestes reformes formen part del Pla de Sostenibilitat Turística a Destinació de Morella, finançat per la Unió Europea, que es va aprovar durant l’anterior legislatura.