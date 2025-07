Un pueblo de Castellón pierde su horno y el alcalde se pondrá a vender el pan: "Necesitamos emprendedores"

Los hornos tradicionales se apagan poco a poco en la provincia de Castellón, en un goteo constante que ya ha cerrado la mitad en las últimas tres décadas. De los 400 obradores que había hace 30 años, apenas quedan 200, según estimaciones de la Asociación Provincial de Panadería y Pastelería de Castellón (Apancas).

La situación se explica por múltiples factores: la falta de relevo generacional, la escasez de mano de obra dispuesta a trabajar de noche y en festivos, la dura competencia de los supermercados y el auge de las masas precongeladas que abastecen a la restauración.

Esta realidad afecta tanto a zonas urbanas como rurales, pero en el interior despoblado, el impacto se multiplica. En estos pequeños municipios, el cierre de un horno es mucho más que una pérdida comercial, es un jarro de agua fría para sus habitantes y un golpe al tejido social.

Es lo que ha ocurrido en Montán, una localidad del Alto Mijares con 421 habitantes censados, pero donde residen de forma permanente poco más de 250 personas. El pasado domingo, los vecinos rindieron un homenaje a Paco y Marisol, panaderos de toda la vida en Panadería Guiñón, que bajan la persiana tras 46 años de trabajo ininterrumpido. Su jubilación deja al municipio sin ningún horno ni punto de venta de pan.

Homenaje a Paco y Marisol. / Mediterráneo

El alcalde, al rescate

La situación resulta especialmente crítica en verano, cuando la población del pueblo se multiplica por diez, alcanzando unas 2.500 personas. Para evitar que los residentes y visitantes se queden sin acceso a este servicio básico, el alcalde, Sergio Fornas (PP), ha decidido intervenir de nuevo y dar un paso adelante. Hace un año y medio ya lo hizo, cuando abrió junto a su mujer la única tienda del municipio para evitar el cierre del último comercio tras otra jubilación.

Sus propietarios comunicaron esta difícil situación al primer edil. «Había que cerrar y no era una decisión fácil porque dejar a un pueblo tan pequeño sin servicios era algo muy duro y no encontrábamos a nadie que quisiese hacerse cargo», indicaron. «En un lugar donde hay pocos habitantes, la gente joven tiene otra mentalidad y otras prioridades. Esto no es un negocio para ganar mucho dinero sino un servicio que requiere muchas horas de trabajo y muy pocos beneficios», aseguraron.

Ante esta situación, el alcalde no dudó ni por un segundo en que Montan no podía quedarse sin sus servicios básicos. Y tenía muy claro que si nadie tomaba el relevo, él mismo se haría cargo del establecimiento.

Pan traído desde Albentosa (Teruel)

Ante la jubilación de Paco y Marisol y la falta de relevo, Fornas vuelve a dar un paso al frente: el pan se ofrecerá en la única tienda del pueblo, gestionada por él y su esposa, con producto traído desde Albentosa (Teruel).

«Los vecinos no pueden quedarse sin este servicio, y menos en verano, cuando la población se multiplica por diez», afirma. La medida le gustaría que fuera provisional, pero es «necesaria».

En busca de emprendedores

Por ello, lanza un llamamiento a emprendedores interesados en abrir un horno o despacho de pan en el municipio. El Ayuntamiento no dispone de locales municipales, pero ofrece parcelas en el polígono industrial y se compromete a facilitar todos los trámites necesarios.

No en vano, los servicios básicos son esenciales para garantizar la vida en los pequeños municipios. Sin tiendas, hornos o farmacias, residir en un pueblo se vuelve inviable. Protegerlos es clave para frenar la despoblación y preservar el tejido social, ya que su desaparición empuja a los vecinos a marcharse y disuade a posibles nuevos residentes o emprendedores.