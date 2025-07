Tania Baños revalida el seu lideratge al PSPV de la Vall d'Uixó: Els noms que l'acompanyen en la direcció

Tania Baños ha revalidat la secretaria general del PSPV-PSOE de la Vall d'Uixó per als propers 4 anys, coindint amb el seu desè aniversari d’alcaldessa. A més, s'ha renovat l'executiva local amb el suport per unanimitat de l'assemblea local.

Així Baños reaferma el seu "compromís amb la ciutat i amb el partit local, perquè la meua prioritat és la Vall per damunt de tot”. “Tenim un projecte de transformació de la ciutat en marxa i al qual encara li queda molt de camí per fer”, ha assenyalat.

El compte enrere per al maig de 2027 ha començat i "vull un Partit Socialista fort i unit per a seguir governant i millorar els resultats del 2023 per a continuar aplicant polítiques que canvien la vida de la gent des dels valors socialistes", ha assegurat.

La comissió executiva local del PSPV-PSOE de la Vall d'Uixó, que es va renovar ahir està formada per:

Presidència: Josep Tur i Rubio

Secretaria general: Tania Baños i Martos

Vicesecretaria general i secretaria de relacions institucionals: Javier Ferreres i Burguete

Vicesecretaria general i secretaria d’igualtat: Francesca Bartolomé i Palasí

Vicesecretaria general d’acció electoral i secretaria general de Joves Socialistes: Ximo Zorrilla i Adsuara

Secretaria d’organització i administració: Zaida Moreno i Segovia

Secretaria de política municipal i portaveu: Jorge García i Fernández

Secretaria d’innovació pública: Jairo Giménez i Méndez

Secretaria de turisme: Tania Martínez i Salafranca

Secretaria d’economia i ocupació: José Vicente Andrés i Peñarroja

Secretaria de dinamització de la seu: Manel Agea i Tur

Secretaria de moviments socials: Tica Ferreres i Burguete

Secretaria d’acció en barris i educació: Ana Iniesta i Esteve

Secretaria de sanitat: Sara Parada i Abad

Secretaria d’esports: Francisco Domínguez i Vera