María Sorribes, una vecina de Vinaròs que tiene el apoyo de todo su barrio en la lucha contra el cáncer

El Ministerio de Sanidad de España indica que hasta junio de 2023 se registraron 121.760 defunciones por COVID‑19 confirmadas en todo el país. Con estas cifras sería una frivolidad decir que la pandemia trajo algo positivo, pero lo cierto es que personas como María Sorribes sobrellevaron el confinamiento de la mejor forma posible y contagiaron su positividad a unos vecinos que hasta ese momento eran meros desconocidos. “Vivo en la Plaza de la Constitución, en pleno centro de Vinaròs, y desde entonces en el barrio tenemos una relación muy especial”, reconoce.

María puso la banda sonora en el vecindario, pinchando música a diario e incluso realizando noches temáticas, disfraces o bingo. “Al principio empezamos con un altavoz pequeño, pero la cosa se fue un poco de madre y acabamos con otro más potente elaborando sesiones de música más que decentes, algunas tematizadas por épocas o por géneros”, recuerda una joven de 26 años que en esa época estaba acabando la carrera de Educación Infantil. “Cuando terminó el covid nos despedimos de las fiestas, pero se crearon unos vínculos muy bonitos que permanecen hasta hoy”, destaca.

Tiempo después a María, ya trabajando en un centro escolar, le detectaron un cáncer de ovarios que no le hizo perder esa energía positiva que contagiaba a todo su entorno. Más bien al contrario. Después de un tiempo de lucha ha concluido recientemente su tratamiento de quimioterapia y para celebrarlo en el momento en el que llegó a su casa todos los vecinos de su finca y de las anexas, eso que salían a sus balcones durante la pandemia para disfrutar de su música, le rindieron un emotivo homenaje con el himno de la pandemia. “Sonó ‘Tusa’ de Karol G, que era como empezábamos todas las sesiones, salieron todos a aplaudir y llevaban pancartas y globos amarillos, mi color favorito. Fue increíble”, asume al rememorar unas imágenes que se han vuelto virales en redes sociales como algunos de sus vídeos.

“Quise hacer pública la enfermedad porque me sabía fatal por la gente, que al verme sin pelo se iba a quedar en shock y sin saber cómo reaccionar. Era algo evidente que prefería explicar para que entendieran que estaba todo bien, que no pasaba nada y estaba a tope”, confirma una María Sorribes que ha mostrado todo el proceso de recuperación de la enfermedad: “El vídeo de cómo me rapaba tuvo dos millones de visualizaciones. La gente me escribe para pedirme consejos, pero yo solo soy capaz de darles ánimos y decirles que todo pasa”.

Imágenes de María junto a familiares, amigos y sanitarios en el proceso de recuperación / Mediterráneo

La vinarocense no ha parado de hacer todo lo que le gusta y le llena mientras superaba las distintas fases que el cáncer le ponía por delante. “Lo he hecho gracias al apoyo de mi familia, de mis amigos y mis vecinos”, proclama agradecida después de superar una intervención de histerectomía y la quimioterapia. “No ha sido fácil, pero he puesto todas las fuerzas que tenía aunque algún día costase más que otros”, confiesa.

Una de las claves para su innegociable optimismo, apostilla, se encuentra en la actividad: “No he parado. Sí es cierto que estaba de baja en el cole, pero daba y doy clases particulares, he ido hasta a festivales de música y no he faltado al fútbol en el Estadio de la Cerámica para animar al Villarreal”. Y es que María afirma que “lo que hagas después de la quimio influye en cómo te encuentras después. Tengo comprobadísimo que quedarte en el sofá no te ayuda a superar los mareos, los dolores y el cansancio. Hay que moverte un poco aunque cueste; aunque no apetezca”. Incide también en que “sin mi entorno no habría sido posible. El rato que paso con los amigos me oxigena mucho”.