Sant Mateu inicia la transformació de l’antic convent amb 2,5 milions d'euros

Sant Mateu ha començat les obres per a transformar l’històric conjunt patrimonial que formaven el Palau de l’Orde de Montesa i les restes de l’antic convent de Sant Domènec, una zona actualment en desús i amb un aspecte degradat que es coneix per tots en el poble com el Molí d’Eloi. Els treballs estan en marxa després que l’Ajuntament els ha adjudicat a l’empresa Cyrespa Arquitectónico per 2.520.593,13 euros.

Com va publicar Mediterráneo, aquesta intervenció és possible gràcies a la quantiosa subvenció que va rebre el consistori a través de fons europeus. En concret, va percebre 2.965.710 euros.

Amb un termini d’execució previst de nou mesos, les obres permetran al municipi comptar amb un nou atractiu turístic que ajudarà el visitant a conéixer millor la història de la localitat.

Dos eixos principals

La revalorització del Molí d’Eloi està estructurada en dos grans eixos. Per una banda, permetrà la creació d’un centre d’interpretació museogràfic, en el que divulgaran la història del convent i el palau i, per altra banda, està prevista la implementació d’una zona social i d’oci amb una plaça pública, cafeteria i un espai per a celebrar actes culturals i cívics a l’aire lliure.

Les obres també inclouen un estudi arqueològic exhaustiu i la consolidació d’elements històrics d’aquest conjunt patrimonial, com són les restes del convent, el mur perimetral o una xemeneia industrial. A més, aquesta iniciativa engloba l’excavació de noves restes, que seran integrades en el futur recorregut turístic que crearan mitjançant passarel·les accessibles.

Aquesta intervenció possibilitarà la posada en valor d’un dels espais més emblemàtics de Sant Mateu, tant per la seua localització (el Molí d’Eloi es troba a les portes del nucli urbà) com per la seua amplitud i el valor històric. La recuperació d’aquest emplaçament permetrà a veïns i visitants gaudir d’un espai urbà renovat que connectarà amb el nucli antic a través de la plaça de la Pietat i el carrer Palau dels Mestres de Montesa.