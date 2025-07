Bandera roja por contaminación: cierran al baño la playa de Las Fuentes en Alcossebre

En una de las playas más singulares del norte de la provincia de Castellón ondea la bandera roja y no por el estado del mar. Los análisis regulares que realiza la Conselleria de Medio Ambiente para comprobar la calidad de las aguas, ha arrojado «parámetros biológicos» por encima de los valores que se consideran saludables.

Así se ha comunicado al Ayuntamiento de Alcalà de Xivert, para que proceda al cierre para el baño la popular playa de Las Fuentes de Alcossebre, hasta nuevo aviso. Indican que esos parámetros identifican la presencia en el mar de bacterias procedentes de algún tipo de vertido de aguas residuales, cuyo origen se desconoce.

Así lo detallan desde la Conselleria, al indicar que hasta que los niveles recuperen los valores autorizados, no se permitirá el baño al no poder garantizarse la calidad de las aguas. De forma paralela, se investigará cuál ha podido ser el origen de ese desequilibrio biológico, que ha coincidido con un episodio de lluvias.

Comunicado de la Generalitat que han colgado a la entrada de la playa. / Juan Francisco Roca

La de Alcossebre es una de las playas donde Medio Ambiente ha establecido uno de los 77 puntos de baño regulado en la provincia de Castellón, de los 293 distribuidos en todo el territorio autonómico.

Inciden en que para esta campaña estival, cuentan con un presupuesto de 200.000 euros «solo para los análisis continuos» dentro del Programa de Control y Vigilancia de las Zonas de Baño, a los que hay que añadir «los medios propios de la Generalitat y ayuntamientos dedicados a esta labor». Calculan que cada verano llegan a realizarse en torno a 5.000 analíticas.

Los indicadores que se evalúan son los que evidencian la presencia de las bacterias Escherichia coli y Enterococos intestinales.

Protocolo de «contaminación de corta duración» Lo sucedido en Alcossebre responde al protocolo de «contaminación de corta duración» contemplado en el citado plan. En este caso particular, se han dublicado los niveles máximos admisibles, de ahí que se considere que la playa «no es apta para el baño». A partir de esa detección, van a realizarse muestreos del agua hata que los resultados vuelvan a estar dentro de la normalidad y se buscará el origen del posible vertido. La Conselleria estima que este cierre puede encontrarse entre la media anual de 5 o 6 cierres que se produce en «episodios puntuales». De hecho, la playa de las Fuentes, por sus características geológicas, es una de las zonas que sufren de forma excepcional esos cierres. Desde Medio Ambiente inciden en que salvo las excepciones puntuales, «más del 91% de las zonas de baño tienen una calificación excelente».

Testimonios

La prohibición a pegarse un chapuzón pilló desprevenidos a los bañistas que estaban esas horas sobre la arena. Angélica Ciria, madrileña de 57 años, acompañada de su esposo, bajó del apartamento a pasear por la arena de la playa. «Ya me habían informado de lo que pasa, algo que se repite los últimos veranos a estas fechas. Por eso he venido solo con zapatillas para al menos pasear», comentó. «Otras veces esto dura 24 o 48 horas. Esperemos que esta vez no sea más», agregó. «Es una pena cómo está esta playa y los problemas con las aguas fecales que tiene», dijo.

Mientras, Daniel Vaquero, zaragozano de 46 años, se disponía a ir a la playa y darse un baño, con sus dos hijos pequeños y su esposa. «Los de la Cruz Roja nos explicaron el problema que hay, y que, si queremos estar en la arena, perfecto, pero no podemos entrar al agua. Somos nuevos en Alcossebre y no salimos del asombro. También nos han advertido que esto es algo pasajero, pero que suele suceder de vez en cuando», recalcó.

Bandera roja en la playa de Las Fuentes, en Alcossebre. / Juan Francisco Roca

Episodio que se repite

Como ha venido publicando Mediterráneo los últimos años, el cierre al baño por problemas de contaminación del agua es un episodio que ya se produjo en los veranos de 2019, 2021 y 2023. El origen de la anomalía está en los acuíferos subterráneos que se entremezclan con el agua de los manantiales naturales que desembocan en la playa, dado que la de las Fuentes es un arenal muy sensible por la cantidad de manantiales bajo tierra que afloran en la misma arena.

Además, este año se da la circunstancia de estos manantiales de agua dulce han transformado el aspecto de la playa, generando desniveles y creando pequeños cauces que modifican el aspecto original de esta zona costera.

Como contó este periódico hace unas semanas, las abundantes lluvias registradas en los últimos nueve meses (incluida la dana) han aumentado el caudal y han originado nuevos puntos de surgencia que afectan a varios tramos de la playa, lo que ha provocado la aparición de fondos irregulares.